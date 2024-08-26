Посилення для оборони Покровська та наслідки атаки ЗС РФ: Зеленський провів Ставку, деталі

За словами українського президента, під час Ставки було ухвалено важливі рішення, які стосувалися не тільки ситуації на фронті, а й ефективності ППО після однієї з наймасованіших атак ЗС РФ.

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Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де обговорив важливі події минулого дня. Йшлося як про ситуацію на фронті, так і про один із наймасованіших обстрілів ЗС РФ. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, під час зборів прозвучали доповіді від командувача Повітряних сил Миколи Олещука, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, міністра енергетики Германа Галущенка та голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького.

На Ставці пройшлися детально по кожному регіону, проаналізували ефективність систем протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби, а також інженерного захисту. Було затверджено відповідні рішення.

"Ставка. Відновлення енергетики після одного з найбільших російських обстрілів. Щонайменше 127 ракет і 109 дронів. На самих об'єктах триває ліквідація наслідків, ремонт, розмінування. Подекуди держава-терорист атакувала цивільні об'єкти касетними боєприпасами. Мають попрацювати сапери, перш ніж енергетики візьмуться за ремонт", — написав Володимир Зеленський.

Окремо йшлося про ситуацію на фронті і доповідь про це надав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, пише президент України. Мова про оперативну ситуацію, зокрема щодо оборони Покровська на Донеччині.

"Ухвалили рішення про додаткове посилення напрямку", — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 26 серпня РФ застосувала понад сотню ракет і дронів і це була наймасованіша атака по Україні за час повномасштабної війни. Окупанти завдали ударів по паливно-енергетичному сектору держави, застосувавши ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування, заявив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.