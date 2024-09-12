ЗС РФ просунулися в Донецькій області: окупанти захопили ще один населений пункт, — DeepState
За словами аналітиків, ЗС РФ просунулися біля Лисівки, Кліщіївки, Невельського, в Українському та в околицях.
Російські окупанти захопили село Лісівка в Донецькій області. Про це повідомили аналітики групи DeepState о 01:01 ночі 12 вересня.
Крім того, як ідеться в новому звіті, ЗС РФ просунулися біля Лисівки, Кліщіївки, Невельського, в українському та в околицях.
Крім того, як зазначили аналітики, було уточнено ситуацію на лінії зіткнення біля Калинівки.
Нагадаємо, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський заявив, що ЗС РФ створюють подвійну загрозу для Покровського напрямку. За його словами, противник демонструє свої наміри скувати якомога більше українських військ на Донбасі. Окупанти бояться, що підрозділи Сил оборони кинуть на посилення інших напрямків.
Також повідомлялося, що військові ЗСУ обурені діями командування в Донецькій області. Бійці кажуть, що "все під контролем", як доповідають у Генштабі, не зовсім відповідає реальності.