ЗС РФ створюють подвійну загрозу для Покровського напрямку: полковник запасу ЗСУ розкрив деталі

За словами Сергія Грабського, противник демонструє свої наміри скувати якомога більше українських військ на Донбасі. Окупанти бояться, що підрозділи Сил оборони кинуть на посилення інших напрямків.

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Російські окупанти не припиняють спроби тиску на позиції українських захисників на Покровському напрямку. Тепер росіяни хочуть оточити підрозділи ЗСУ та намагаються скувати їх в іншому місці. Про це в ефірі Radio NV заявив полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Сергій Грабський.

За його словами, загалом ситуацію можна назвати надзвичайно складною, адже противник не має наміру залишати Донбас поза увагою. ЗС РФ намагаються далі просуватися і використовують при цьому різні методи.

"Противник, а він зовсім не дурний, абсолютно свідомо розуміє загрозу можливого флангового удару з району Селидове. І саме тому вони роблять зараз те, що має робити будь-який загальновійськовий командир у такій ситуації: вони вирівнюють фланги. І саме тому ми з вами спостерігаємо такий відчайдушний рух противника по напрямку на Курахове", — заявив Сергій Грабський.

ЗС РФ створюють подвійну загрозу для Покровського напрямку Фото: DeepStateMAP

Противник намагається прорватися до міста Гірник, а також у район населеного пункту Курахівка, щоб спробувати оточити бійців ЗСУ поблизу ділянок фронту, які росіяни нещодавно взяли під свій контроль. Це створює подвійну загрозу для української сторони.

"По-перше, це унеможливлює наш фланговий удар для того, щоб остаточно звести нанівець можливості противника щодо подальшого просування в напрямку Покровська. І це створює дуже серйозну загрозу для Курахового. А Курахове, якщо ви подивитесь, це на північ від Вугледару, де, до речі, противник так само досить активно веде бойові дії. Тому ситуація залишається надзвичайно складною", — продовжив Сергій Грабський.

У такий спосіб російські окупанти демонструють свої наміри скувати якомога більшу кількість українських військ, щоб їх не перекинули на інші ділянки фронту, зокрема на Покровсько-Курахівський напрямок, підсумував полковник запасу ЗСУ.

Нагадаємо, 10 вересня повідомлялося, що ЗС РФ частково взяли Покровськ під вогневий контроль. За словами співзасновника DeepState Романа Погорілого, активізація бойових дій на фронті не припиняється. Противник постійно перегруповує сили і залучає резерви, щоб підійти ближче до бажаного міста Донбасу.

Також повідомлялося, що Вугледар заважає ЗС РФ продовжувати наступ на Донбасі, адже є ключовою фортецею. За словами бійця "Оскара", окупанти хочуть перерізати логістику Сил оборони, тому й активізувалися на цьому напрямку. Для штурмів противник використовує "плащі-невидимки", щоб непомітно пробиратися до позицій ЗСУ.