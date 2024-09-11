ВС РФ создают двойную угрозу для Покровского направления: полковник запаса ВСУ раскрыл детали

По словам Сергея Грабского, противник демонстрирует свои намерения сковать как можно больше украинских войск на Донбассе. Оккупанты боятся, что подразделения Сил обороны бросят на усиление других направлений.

Related video

Российские оккупанты не прекращают попытки давления на позиции украинских защитников на Покровском направлении. Теперь россияне хотят окружить подразделений ВСУ и пытаются сковать их в другом месте. Об этом в эфире Radio NV заявил полковник запаса ВСУ и военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, в целом ситуацию можно назвать чрезвычайно сложной, ведь противник не намерен оставлять Донбасс без внимания. ВС РФ пытаются дальше продвигаться и используют при этом различные методы.

"Противник, а он совсем не глупый, абсолютно сознательно понимает угрозу возможного флангового удара из района Селидово. И именно поэтому они делают сейчас то, что должен делать любой общевойсковой командир в такой ситуации: они выравнивают фланги. И именно поэтому мы с вами наблюдаем такое отчаянное движение противника по направлению на Курахово", — заявил Сергей Грабский.

ВС РФ создают двойную угрозу для Покровского направления Фото: DeepStateMAP

Противник пытается прорваться в городу Горняк, а также в район населенного пункта Кураховка, чтобы попробовать окружить бойцов ВСУ поблизости участков фронта, которые россияне недавно взяли под свой контроль. Это создает двойную угрозу для украинской стороны.

"Во-первых, это делает невозможным наш фланговый удар для того, чтобы окончательно свести на нет возможности противника по дальнейшему продвижению в направлении Покровска. И это создает очень серьезную угрозу для Курахово. А Курахово, если вы посмотрите, это к северу от Угледара, где, кстати, противник так же достаточно активно ведет боевые действия. Поэтому ситуация остается чрезвычайно сложной", — продолжил Сергей Грабский.

В такой способ российские оккупанты демонстрируют свои намерения сковать как можно большее количество украинских войск, чтобы их не перебросили на другие участки фронта, в том числе на Покровско-Кураховское направление, подытожил полковник запаса ВСУ.

Напомним, 10 сентября сообщалось, что ВС РФ частично взяли Покровск под огневой контроль. По словам сооснователя DeepState Романа Погорелого, активизация боевых действий на фронте не прекращается. Противник постоянно перегруппировывает силы и привлекает резервы, чтобы подойти ближе к желаемому городу Донбасса.

Также сообщалось, что Угледар мешает ВС РФ продолжать наступление на Донбассе, ведь является ключевой крепостью. По словам бойца "Оскара", оккупанты хотят перерезать логистику Сил обороны, поэтому и активизировались на этом направлении. Для штурмов противник использует "плащи-невидимки", чтобы незаметно пробираться к позициям ВСУ.