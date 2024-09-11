Войдут в Селидово: под Покровском ухудшилась ситуация, ВС РФ взяли новые села, — обозреватель

Российские военные сначала закрепились в лесопосадке возле села Мариновка на Покровском направлении, а затем оккупировали населенный пункт. Украинское командование не подтвердило потерю села, военные и аналитики пишут о тяжелой ситуации.

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Подразделения ВС РФ приблизились к северным и восточным окраинам города Селидово на Покровском направлении. При этом бойцы ВСУ могли выйти из села Мариновка и вскоре возможно отступление с позиций восточнее реки Волчьей. Об ухудшении ситуации на одном из участков фронта на Донбассе военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец написал на странице Facebook.

Сообщение Машовца появилось в сети около 8 час. 11 сентября. Обозреватель сообщил о возможной потере села Мариновка, расположенного неподалеку от Новогродовки и к северу от Селидово. Еще одно место, где россияне имели успехи — местность между Селидовым и Украинском, где враг создал "клин". Кроме того, возможно отступление ВСУ из села Невельского, которое с трех сторон охвачено линией боев. Оптимальные новые позиции — по реке Волчья между Кураховкой и Горняком, написал обозреватель. По его словам, россияне могут войти в Селидово с двух направлений — с востока (от Михайловки) или северо-востока (от Мариновки).

"Ситуация в районе г. Селидово также существенно ухудшилась. Противник очень близок к тому, чтобы таки войти в город с востока и северо-востока", — написал Машовец.

Бои на Донбассе — Машовец о ситуации в Мартыновке под Покровском 11 сентября Фото: Скриншот

На карте боевых действий проекта DeepState можно увидеть населенные пункты, которые фигурировали в тексте Машовца. Видим, что расстояние от Селидово до линии боев рядом с Мариновкой — около 2,6 км (по прямой), рядом с Михайловкой — около 1,4 км.

Бои на Донбассе — карта линии фронта под Селидово и Покровском 10 сентября Фото: DeepState

Наступление на Покровск и Селидово — какая ситуация 11 сентября

Генштаб ВСУ описал ситуацию на Покровском направлении в отчете, опубликованном в 8:00 11 сентября на странице Facebook. Украинское командование доложило о 32 штурмах ВС РФ на данном отрезке фронта. Атаки происходили на 27-километровой дуге от Новоалександровки до Мариновки. На Кураховском направлении состоялось 28 российских штурмов рядом с тремя населенными пунктами: Украинское, Красногоровка, Георгиевка (14 км по прямой). Потерю Мариновки Генштаб ВСУ не подтвердил.

Между тем украинский военный с позывным "Мучной" 10 сентября в Telegram написал, что ВС РФ смогли прорваться рядом с Мариновкой и закрепились в посадке к западу от населенного пункта. Об оккупации села он не сообщал. Тогда же бои под Покровском прокомментировал военный корреспондент Богдан Мирошников. По его словам, россияне начали больше атаковать рядом с Селидовым — в районе Украинская и Горняка. Также он обеспокоен ситуацией в Невельском, где украинские позиции врезаются в линию фронта: окружения не допустили, но "мешок" все же есть. Корреспондент отметил, что ситуация на Покровском направлении "очень тяжелая", а удары с флангов по противнику "уже не будут иметь смысла".

Бои на Донбассе — "Мучной" о ситуации в Мартыновке под Покровском 10 сентября Фото: Скриншот Бои на Донбассе — Мирошников о ситуации под Покровском 10 сентября Фото: Скриншот

Отметим, 11 сентября аналитики проекта DeepState рассказали о продвижении ВС РФ возле Селидово на Покровском и Кураховском направлениях. Отметки на карте показали, что россияне находятся западнее Мариновки и есть прорыв на 3,6 км от Мемрика между Михайловкой и Украинском.

Напоминаем, ВС РФ могли попасть ракетой "Искандер" по построению украинских бойцов в Сумской области, свидетельствует геолокация кадров видео с российских ресурсов.