От 200 м до 4 км: ВС РФ продвинулись в трех селах под Покровском, — DeepState (карты)

Украинским военным пришлось отступить в полях вблизи Селидово, рассказали аналитики DeepState. Согласно отчету Генштаба, на данном направлении возросло количество штурмов ВС РФ.

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Подразделения ВС РФ продолжают давить на позиции ВСУ на Покровском направлении и им удалось сместить линию фронта рядом с тремя селами вокруг Селидово. Враг пытается продвинуться по трассе Е50 и получил от 200 м до 4 км в нескольких точках на данном направлении. О боевых действиях на Донбассе аналитики проекта DeepState написали в Telegram-канале.

Аналитики опубликовали изменения ситуации на фронте по состоянию на утро 11 сентября. Согласно их данным, россияне имеют успехи на Покровском направлении севернее и восточнее Селидово. В частности, есть продвижение ВС РФ в окрестностях села Мариновка (около 1 км), Мемрик (около 3,7 км), Украинка (около 200 м).

На карте DeepState показано, что враг обходит Мариновку и приближается к дороге Е50: осталось пройти около 500 м. Кроме того, на карте боевых действий появился еще один клин от Мемрика в сторону Селидово.

Бои на Донбассе — ситуация на Покровском направлении по состоянию на 11 сентября Фото: DeepState

Бои на Донбассе по состоянию на 11 сентября

Генштаб ВСУ вечером 10 сентября доложил о самых горячих отрезках фронта на Донбассе. На Покровском направлении вновь стало больше всего штурмов ВС РФ — 27 шт. На втором месте — Кураховское (22 шт.), на третьем — Лиманское (19 шт.). Село Мариновка, о котором говорилось в сообщении DeepState, упоминается в отчете командования: около него, а также около еще семи населенных пунктов состоялось 25 атак противника. Указано, что за прошедшие сутки враг потерял около 300 человек (124 — безвозвратно, остальные — ранены). В целом взорвали 26 единиц военной техники, рассказали в ВСУ.

Отметим, 10 сентября в Минобороны РФ заявили, что якобы оккупировали четыре населенных пункта в Донецкой области. В сообщении россиян упоминалась Красногоровка, Григорьевка, Галициновка, Водяное: большинство из них — на Кураховском направлении, расположенном южнее Покровского. Генштаб ВСУ не прокомментировал ситуацию, зато на карте DeepState указано, что некоторые из этих точек действительно могли оказаться в оккупации.

Перед этим, 6 сентября, аналитики Института изучения войны (ISW) объяснили, почему враг усилил атаки под Курахово. Одна из возможных причин — желание выровнять линию фронта от Покровска до Угледара. Вторая — попытка выйти на дорогу, которая направляется на Запорожье. Между тем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 5 сентября заявил, что россияне приостановили наступление на Покровском направлении и они там не имеют стратегического продвижения уже шесть дней подряд.

Напоминаем, 10 сентября аналитики DeepState заявил, что ВС РФ могли взять под огневой контроль Покровск, юго-восточные окраины которого расположен в 8 км от линии боев.