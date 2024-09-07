"Застряли в Селидово": почему ВС РФ "тормозят" на Покровском направлении, что задумал враг

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об успехах на Покровском направлении: враг не продвигается уже шесть дней. Военные аналитики не разделяют его оптимизм — после перегруппировки резервов бои будут еще горячее. Фокус выяснил, как может меняться линия фронта.

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Продвижение российской армии на Покровском направлении удалось остановить, уже шесть дней враг не имеет успехов. Изменение ситуации на восточном участке фронта главнокомандующий украинской армией Александр Сырский объясняет прорывом ВСУ в Курской области России.

Операция на территории врага заставила оккупационное командование перебросить десятки тысяч боеспособных солдат и подняла моральный дух украинцев, сказал он журналистам.

"Наша стратегия работает", — кратко объяснил Сырский.

Командование ВС РФ, по его утверждениям, перебросило под Курск лучшие десантно-штурмовые подразделения с линии фронта. В результате уменьшилась интенсивность боев и количество артиллерийских обстрелов.

Украина не способна соревноваться с РФ по количеству танков, БМП, ракет, снарядов, авиации, дронов и солдат. Военные ВСУ вынуждены действовать "умнее и эффективнее", добавил он.

Самая горячая ситуация остается на Покровском и Кураховском участках. Карта DeepState

Генштаб ВСУ в сводке на утро 6 сентября указывает, что за прошедшие сутки зафиксировано 181 боевое столкновение. Самая горячая ситуация была на Покровском и Кураховском участках. На Торецком направлении велось 16 боестолкновений в районах Торецка, Леонидовки и Нелеповки.

На Покровском направлении ВСУ отражали 51 штурм возле Сухой Балки, Пантелеймоновки, Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроицкого, Гродовки, Миролюбовки, Новогродовки, Михайловки и Селидово. Наибольшая концентрация атак была у Новогродовки. Еще 36 атак отбиты на Кураховском направлении вблизи Лысовки, Украинска, Галицыновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки.

Соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый в разговоре с Фокусом подверг сомнению заявления Сырского. Судя по последним изменениям, неприятные события происходят в районе Лысовки и Украинска — там российские войска существенно продвигаются. Небольшие изменения не в пользу ВСУ наблюдаются и в районе Галициновки.

"По сравнению с прошлой неделей ситуация улучшилась. Мы помним, как ВС РФ быстро захватывали целые населенные пункты. Сейчас фиксируются небольшие продвижения, говорить о приостановке и стабилизации Покровского направления не приходится. Все свидетельствует о начале перегруппировки резервов врага", — подчеркивает аналитик.

Селидово стало серьезным препятствием для продолжения штурма. В районе Мемрика, Галициновки, Михайловки и Кураховки стягиваются силы, у Новогродовки фиксируется перегруппировка. Все это говорит о скором повышении интенсивности боевых действий.

Прицел на Угледар: как объяснить замедление ВС РФ под Покровском

По мнению бывшего замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта Игоря Романенко, Покровское направление стабилизировалось из-за того, что за последние несколько дней туда отправили войска, вооружение и боеприпасы Сил обороны Украины.

"Это не означает полную остановку российского наступления, сейчас их успехи измеряются не километрами, а сотнями метров. Продвижение еще не остановлено, но импульс и темп сбиты. Это очень важный сигнал", — объяснял он.

Институт изучения войны (ISW) в отчете за 5 сентября констатирует, что с начала наступления и захвата Авдеевки в октябре 2023 года РФ продвинулась под Покровском максимум на 40 километров от линии фронта 2022 года.

Кроме этого, стоит понимать, что ВС РФ постепенно переносят усилия на Угледар. Интенсивные наступательные операции наблюдаются в этом районе после расширения южного фланга Покровского выступа.

Военное командование РФ "изолирует" наступательные усилия на Покровском направлении из-за операции ВСУ в Курской области. Также они берегут оставшиеся оперативные резервы для захвата самого Покровска.

В районе Угледара, по словам Романа Погорелого, наблюдается значительное продвижение вражеских сил по трассе "Угледар-Водяное-Константиновка". Главная цель — обойти Угледар с тыла. Ситуация там критическая не только для 72-й, но и 79-й бригады ВСУ. Под Угледаром события становятся все горячее, объяснил он.

Покровское направление "меняет динамику"

Отсутствие кардинальных изменений на Торецко-Покровском направлении фиксирует и координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко.

"Недооценили возможности Сил обороны Украины и переоценили, как всегда, собственные. Россияне застряли в Селидово и Галициновке. По левому и правому берегу реки Волчья на Желанное Первое и Желанное Второе также не удается продвинуться. Ситуация следующая: россияне "затормозили" на южном фланге от трассы 0511 к Покровску, — говорит он Фокусу.

В районе Селидово, как отмечает Коваленко, происходят "феерические события": украинским подразделениям удается "трофеить" дефицитные российские танки и БТР.

"Сейчас возле Селидово Силы обороны показывают то, чего не показали в Очеретино. Вина в этом не рядового состава, максимально эффективно выполняющего функционал. Вопрос в среднем звене, происходящее в Селидово должно быть в каждом населенном пункте на пути к Новогродовке", — замечает он.

Покровское направление для россиян, по мнению Коваленко, меняет динамику. ВС РФ начинают замедляться и теряют много бронетехники.

Напомним, в ISW ранее отмечали, что интенсивные бои с российской армией в Донецкой области не означают неизбежный крах линии фронта по всей Украине.

Фокус писал об успешной операции ВСУ с применением американского танка M1A1 Abrams. Военные 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили позицию захватчиков в застройке.