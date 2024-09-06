Наступление в Донецкой области не предвещает обрушения фронта: в РФ излишне драматизируют, — ISW

По словам OSINT-исследователей, российские войска после месяцев атак пока не смогли захватить Часовой Яр, чтобы затем угрожать линии городов-крепостей Украины — от Славянска до Константиновки.

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Российские наступательные операции в Донецкой области не предвещают неизбежного краха линии фронта по всей Украине, несмотря на заявления российского президента Владимира Путина об успехах в Донецкой области. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 5 сентября.

С начала российских наступлений по захвату Авдеевки в октябре 2023 года войска РФ продвинулись максимум на 40 км от линии фронта в Покровском районе 2022 года.

При этом, судя по всему, понесли значительные потери в живой силе и бронетехнике в обмен на захваченные территории. Вместе с тем возможный захват Покровска почти наверняка осложнит украинскую логистику, а дальнейшее российское наступление к западу и юго-западу от Донецка наверняка поставит под сомнение оборонительные позиции Украины в этом районе.

Потеря Покровска и любая оккупация наносят удар по моральному духу, но захват россиянами Покровска ни в коем случае не является неизбежным. Войска РФ не смогли захватить Часовой Яр, чтобы затем угрожать линии городов-крепостей Украины от Славянска до Константиновки после месяцев атак.

Украинские войска доказали свою способность сдерживать российские наступления в других районах фронта, в особенности когда те хорошо укомплектованы и оснащены. Пока еще слишком рано прогнозировать исход текущих российских наступательных операций в Донецкой области и слишком рано оценивать последствия украинского вторжения в Курск, которое было призвано повлиять далеко не только на положение вокруг Покровска.

Напомним, что, по оценкам американских аналитиков, наступление РФ в Украине завершится раньше, чем планирует российское военное командование.

Также Фокус в своем материале объяснял, для чего РФ запускает "Шахеды" в сторону Беларуси.