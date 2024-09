Путин вспомнил о мирных переговорах: Австрия предложила место и условия, как их провести, детали

Австрия готова стать посредником для мирных переговоров для завершения российско-украинской войны, заявил федеральный канцлер Карл Негаммер. Австрийский политик отреагировал на заявление Владимира Путина, который вспомнил о неудачных "Стамбульских соглашениях".

Президент РФ Владимир Путин должен сесть за стол мирных переговоров с Украиной и для этого не нужно, чтобы выполнялись какие-либо условия. Переговоры могут состояться при посредничестве Австрии и при поддержке европейской организации по безопасности. О возможности завершения войны федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер высказался в соцсети X (Twitter).

Сообщение Негаммера появилось в 14 час. 5 сентября, через несколько часов после заявления Путина о войне в Украине. Австрийский федеральный канцлер предложил, чтобы РФ и Украина начали переговоры, при этом его страна станет посредником. Согласно идее политика, встреча состоится "без предварительных условий". Площадку для общения на тему завершения войны может предоставить "Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе" (Organization for Security and Co-operation in Europe, OBSE).

"Принимаем к сведению заявления президента России о его открытости к мирным переговорам с Украиной. Любые переговоры должны происходить без предварительных условий", — написал Негаммер.

Мирные переговоры с РФ — какое предложение канцлера Нехаммера 5 сентября Фото: Скриншот

OBSE — межправительственная организация, в состав которой входят представители 55 стран, в том числе — Россия и Украина. С 2014 по 2022 год на территории оккупированных частей Донбасса действовала мониторинговая миссия этой организации, которая публиковала ежедневные отчеты о количестве техники, замеченную по обе стороны линии разграничения, и о том, кто, сколько раз выстрелил в сторону противника. В 2022 году члены миссии эвакуировались из окруженного Мариуполя, но на заседании OBSE в 2023 году в Вене (Австрия) все же присутствовали представители страны-агрессора

Отметим, 5 сентября Владимир Путин во время Восточного экономического форума во Владивостоке высказался относительно мирных переговоров с Украиной. Российский глава заявил, что все условия, на которых он готов соглашаться на мир, изложены в так называемых "Стамбульских соглашениях". По его словам, Россия всегда готова к "дипломатическому решению конфликта".

Фокус писал о содержании соглашения, которое якобы едва не подписали представители РФ и Украины в Стамбуле весной 2022 года. Один из тезисов, из-за которого его не подписали — требование России стать гарантом безопасности для Украины вместе с другими западными партнерами. В июне 2024 года Путин заявил, что для мира украинцам следует отказаться от четырех областей, которые оккупировали россияне.

Напоминаем, президент РФ 5 сентября высказал предположение, что Украиной якобы управляют "инопланетяне". Кроме того, он заявил, что его "фаворитом" на выборах в США был не представитель республиканцев Дональд Трамп, а другие неожиданная личность.