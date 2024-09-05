Борис Джонсон, заявил российский президент, посоветовал Киеву не сдаваться и "воевать до последнего украинца". Москва же согласна на переговоры на базе "Стамбульских договоренностей".

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Складывается впечатление, что те, кто руководят Украиной – инопланетяне или иностранцы. Такое заявление 5 сентября в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке сделал российский президент Владимир Путин.

Путин считает, что именно бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посоветовал в Киеве властям не соглашаться на мир, а продолжать воевать "до последнего украинца".

"Вот они до сих пор и воюют. У меня иногда складывается впечатление, что те, кто руководят Украиной – инопланетяне какие-то или иностранцы", – сказал Путин.

Глава Кремля также отметил, что руководство Украины якобы не думает о своей стране и гражданах, и для восполнения потерь на фронте властям придется понижать призывной возраст и "набирать детей".

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Кроме того Путин заявил, что если у "киевских властей" возникнет желание вести переговоры, то Москва не отказывается, однако исключительно на базе договоренностей, "зафиксированных в Стамбуле".

Напомним, в марте журналисты The Wall Street Journal опубликовали проект т.н. "Стамбульских договоренностей", согласно которым война могла закончиться еще в 2022 году. Документ, в частности, включал обязательство Украины сохранять нейтральный статус, украинская армия подлежала сокращению, а территория Крыма оставалась за Россией. В то же время договор не гарантировал безопасности в случае повторной агрессии РФ.

В июне полный текст 16-страничного проекта соглашения о завершении войны опубликовало издание The New York Times.