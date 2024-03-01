Война могла закончиться в 2022 году на фатальных для Киева условиях, — WSJ

Журналисты утверждают, что стамбульский "мирный договор" не предусматривал общую военную реакцию союзников на новую попытку агрессии со стороны РФ. Кремль также требовал сократить численность ВСУ и превратить Украину во внеблоковое государство.

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В последнее время Владимир Путин намекает, что готов вести переговоры о прекращении войны на условиях РФ. Контуры соглашения, которое, судя по всему, было бы приемлемым для российский президента, просматриваются в проекте мирного договора, составленного российскими и украинскими переговорщиками в апреле 2022 года. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Важно

"Дадут поручение — поедем": у Путина готовы к мирным переговорам с Украиной

Примерные условия соглашения, которое хочет видеть российский лидер, обсуждались украинскими и российскими переговорщиками спустя примерно полтора месяца с начала полномасштабной войны. Западные официальные лица и аналитики говорят, что эти цели остаются практически неизменными после двух лет боевых действий: превратить Украину в нейтральное государство, уязвимое к российской агрессии.

Прежде были обнародованы общие положения 17-страничного документа, теперь журналисты The Wall Street Journal получили доступ к полному тексту.

В документе от 15 апреля 2022 года описывается, как переговорщики с обеих сторон пытались положить конец боестолкновениям. По условиям соглашения, которое так и не подписали, Украина всегда бы оставалась нейтральным государством, которое не участвует в военных блоках. Запрещалось бы восстанавливать свою армию при поддержке Запада. Крым был бы подконтролен РФ и не был бы в статусе нейтрального.

О мирной сделке договориться не удалось после того, как вскрылся масштаб российских военных преступлений в Украине, ВСУ стали добиваться больших успехов, а Запад — поставлять вооружения.

Сегодня Украина заявляет, что не начнет мирные переговоры, пока Россия полностью не выведет войска. Аналитики же говорят, что военная победа любой из сторон не представляется достижимой.

Условия мирного договора Украины и РФ

Взрывы в Украине

Согласно проекту соглашения, украинская сторона рассматривала возможность пойти на значительные уступки после сложностей первых недель войны. К подобным компромиссам Москва может принуждать Киев и в дальнейшем, если добьется значительных территориальных завоеваний.

В проекте договора говорится, что Украине было разрешено членство в ЕС, но не в НАТО. Никакое иностранное оружие не должно было присутствовать на украинской территории. Армия сокращалась бы до определенного размера. В РФ стремились ограничить все: численность войск, танков и дальность украинских ракет.

Статус Донбасса решался бы на личной встрече Путина и Зеленского

Анджей Дуда, Владимир Зеленский и Андрей Ермак

Оккупированный Крымский полуостров оставался бы под влиянием Москвы. Москва также настаивала на том, чтобы русский язык использовался наравне с украинским в правительстве и судах. Киев не подписал этот пункт.

Будущее Донбасса не описывалось в документе, это был предмет личных переговоров Путина и Зеленского. Встреча так и не состоялась.

Соблюдение договора гарантировалось бы зарубежными странами: США, Великобританией, Китаем, Францией и РФ. На эти страны возлагалась бы ответственность по защите нейтралитета Украины, если бы договор нарушили. При этом гарантам пришлось бы прекратить действие других международных соглашений, несовместимых с постоянным нейтралитетом Украины, в т.ч. и любые обещания двусторонней военной помощи. Международные гарантии безопасности не распространялись бы на Крым и Севастополь.

После того, как попытка захвата Киева и свержения правительства провалились, главной целью Путина стала остановка западной помощи Украине, что и предусматривало мирное соглашение.

17 июня 2023 года на встрече с несколькими африканскими лидерами Путин показал документ, который, по его словам, был предложен руководителем переговорщиков от Киева. В нем, по словам главы Кремля, было 18 положений с дополнениями, в которых определялась численность украинской армии и бронетехники.

По словам Сэмюэля Чарапа, аналитика корпорации RAND, стремление Москвы к переговорам иссякнет по мере успехов российских войск на поле боя.

Руководитель британского аналитического центра Conflict Studies Research Centre Кейр Джайлз считает, что подобные мирные соглашения оставляют Украину уязвимой перед повторными попытками вторжения.

С начала вторжения в Украину и оккупации Крыма в 2014 году Россия нарушила больше 400 международных соглашений и конвенций, по данным исследовательской группы Chatham House. Все прошлые соглашения о прекращении огня — с Грузией, Сирией и Украиной — Москва впоследствии использовала в своих интересах, отметил Джайлз.

Сходство с договором СССР и ГДР

Проект соглашения отчасти похож на соглашение от 1990 года об объединении Германии. По нему советские войска выводились из восточной Германии при условии, что страна отказывается от ядерного оружия и устанавливает ограничения на численность армии.

Москва хочет, чтобы армия Украины не превышала 85 тысяч человек, 342 танков и 519 артиллерийских установок. Украинская сторона настаивала на 250 тысячах военнослужащих, 800 танках и 1900 артиллерийских систем. РФ также хотела, чтобы дальность украинских ракет была ограничена 40 километрами.

Что произошло бы при повторной агрессии?

Российские войска

Есть и другие примечательные положения договора, в частности о том, что следовало бы делать при повторном нападении на Украину. Россия хотела, чтобы все страны-гаранты согласовали, какими должны быть ответные меры. То есть если бы Россия вновь выступила как агрессор, общий военный ответ гарантов не предусматривался бы. Украина настаивала, что в таком случае было бы нужно "закрыть небо" — установить в воздушном пространстве бесполетную зону, а гаранты начали бы предоставлять оружие. Россия была против этого.

К тому же, Кремль хотел видеть среди гарантов и Беларусь, а Украина — Турцию.

Представители Украины также курсивом выделили текст о том, что отказываются обсуждать предложенное Россией положение, требующее от Киева отозвать заявление о признании юрисдикции Международного уголовного суда, который занимается военными преступлениями. Украина также отказалась ратифицировать пункт об отмене всех взаимных санкций.

Переговоры продолжались, даже по Zoom, но в июне 2022 года прекратились.

Напомним, что РФ не признает Международный уголовный суд в Гааге. В ответ на выписанный МУС ордер на арест Путина в Кремле в марте 2023 года заявили, что это "не имеет никакого значения".

Также сообщалось, что президент Чехии Петр Павел озвучил свой прогноз относительно войны в Украине.