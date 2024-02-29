"Дадут поручение — поедем": у Путина готовы к мирным переговорам с Украиной

Помощник главы Кремля Владимир Мединский, который родился в Черкасской области, готов встретиться с украинской делегацией для обсуждения мирного урегулирования конфликта.

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Помощник президента РФ Владимир Мединский готов снова поехать на переговоры с представителями Украины, если получит такое поручение. Об этом он заявил в комментарии SHOT.

Представитель Кремля отреагировал на заявление президента Реджепа Эрдогана, который сказал, что Турция готова снова предоставить площадку для российско-украинских переговоров. Мединский допустил такую вероятность.

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"Дадут поручение — поедем", — заявил он.

Переговоры в Турции — заявление Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 28 февраля заявил, что его страна снова готова предоставить площадку для соответствующих переговоров Украины и РФ. Политик убежден в том, что необходимым условием для успеха мирных инициатив в отношении Украины является участие обеих сторон в таких мероприятиях. Он выразил готовность снова предоставить стол для переговоров, которые ранее уже проходили в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использование дипломатии и диалога назвал ключевым в достижении длительного и справедливого решения вопроса войны. Он добавил, что Турция поддерживает независимость, территориальную целостность Украины и безопасность в регионе. Турецкая власть готова способствовать быстрому восстановлению Украины.

Напомним, в ноябре 2023 года нардеп Давид Арахамия в интервью журналистке Наталье Мосейчук заявил, что весной 2022 года российская делегация предлагала украинским представителям закончить войну, если Украина откажется от вступления в НАТО, а также примет нейтралитет. Москва до последнего надеялась, что сможет "дожать" Киев до заключения соответствующего договора. Украинская сторона не приняла. Он вспомнил Бориса Джонсона. Тогдашний британский премьер приехал в Киев и сказал, что "ничего не будем с ними подписывать — и давайте просто будем воевать".