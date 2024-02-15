"Не мог приехать сам": Путин обвинил в продолжении войны в Украине Бориса Джонсона и США

Президент РФ заявил, что тогдашний премьер Великобритании приехал в Киев после встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле. Британский политик якобы по указанию Вашингтона отговорил Зеленского подписывать соглашение с Москвой.

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Президент России Владимир Путин заявил, что война якобы закончилась еще в 2022 году, если бы Украина во время переговоров не послушала тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и подписала бы соглашения с Москвой. Об этом глава Кремля рассказал в интервью пропагандисту Павлу Зарубину.

"Почему Запад занял такую позицию? Я имею в виду англо-саксонский мир, потому что господин Джонсон не мог приехать сам, по личной инициативе, без консультаций с Вашингтоном. Он изложил позицию, что нужно воевать с Россией до победного конца и нанести России стратегическое поражение. Видимо, они рассчитывали на такой результат", – заявил Путин.

По словам президента РФ, глава фракции в Верховной Раде Давид Арахамия, который в 2022 году возглавлял украинскую делегацию на переговорах, сам якобы сказал, что решение не подписывать договор с Москвой было принято просьбе Джонсона.

"Он (Давид Арахамия) же сказал, что если бы мы пошли на полное исполнение тех договоренностей, которые возникли в Стамбуле, война бы полтора года назад уже прекратилась", – сказал президент РФ.

Владимир Путин о переговорах с Украиной

Почему прекратились переговоры с РФ: что сказал Арахамия

В ноябре 2023 года Давид Арахамия в интервью журналистке Наталье Мосейчук заявил, что весной 2022 года российская делегация предлагала закончить войну, если Украина примет нейтралитет и откажется вступать в НАТО. Москва до последнего надеялась, что сможет "дожать" Киев до подписания такого соглашения. Однако украинская сторона не приняла это по двум причинам:

для этого пришлось бы менять конституцию, где прописано, что Украина собирается стать членом НАТО;

было недоверие к российской стороне, что та выполнит свою часть соглашения.

"Это можно было сделать, только если есть гарантии безопасности. Мы же не могли что-то подписать, отойти, все бы там выдохнули, а потом бы они зашли более подготовленные", — сказал Арахамия.

Также он вспомнил и Бориса Джонсона. Тогдашний британский премьер приехал в Киев и сказал: "Мы вообще не будем с ними ничего подписывать — и давайте будем просто воевать".

Давид Арахамия про переговоры с РФ (смотреть с 24 минуты)

Напомним, что еще в декабре 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина и Запад не хотят вести переговоры с Россией. Российский дипломат заявил, что в 2022-м году между Россией и Украиной были достигнуты договоренности, однако якобы тогдашний премьер Великобритании Джонсон приказал Киеву воевать дальше.

Уже после этого Борис Джонсон, переставший быть премьером Великобритании, опроверг заявления Кремля о срыве мирных переговоров между РФ и Украиной. Он рассказал, что после встречи в Стамбуле 2022 года провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которых выразил свою обеспокоенность возможностью заключения какого-либо соглашения между Москвой и Киевом. Политик назвал заявления Кремля о том, что именно он сорвал мирное соглашение — "не что иное, как полная чушь и российская пропаганда".