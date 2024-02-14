Путин рассказал, кто лучший президент США для России — Байден или Трамп (видео)

По словам президента РФ Владимира Путина, Россия будет работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ.

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Президент РФ Владимир Путин выбрал самого предсказуемого и поэтому лучшего для России президента. Об этом он сообщил 14 февраля в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" Павлу Зарубину, пишет российский информационный портал "РБК".

Отвечая на вопрос об избирательной гонке в США, Путин высказался, что она приобретает острые формы, но, на его взгляд, "некорректно вмешиваться в этот процесс". А вот кто будет лучшим президентом США для России — действующий глава государства Джо Байден или экс-президент Дональд Трамп, Путин четко и быстро ответил: Байден.

"Байден более опытный и прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ", — подчеркнул он.

Кроме того, Путин прокомментировал ментальное состояние американского президента, вспоминая, что о недееспособности Байдена говорили еще три года назад, во время саммита в Женеве, но никаких признаков, по словам Путина, тогда не было. Он предостерег, что не врач, поэтому считает, что не имеет права говорить о состоянии здоровья Байдена.

"Ну да, он подглядывал в свою бумажку, я, честно говоря, подглядывал в свою. Ничего такого нет", — добавил Путин.

При этом Путин традиционно заявил, что американским властям нужно уделять больше внимания не слухам о состоянии здоровья, а политической позиции президента США.

"Я считаю, что позиция нынешней американской администрации в высшей степени очень вредна и ошибочна. И я в свое время президенту Байдену об этом говорил", — сказал Путин.

Кроме того, Путин отметил, что пока не видит никакого смысла в НАТО, поскольку это лишь инструмент внешней политики США.

"Америка и Европа должны сами разбираться с расходами на оборону или платой за "атомный зонтик" НАТО", — подытожил он.

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