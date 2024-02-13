"Лучший ответ": Илон Маск высмеял интервью Путина Такеру Карлсону (фото)

Известный предприниматель поделился картинкой, которая в насмешливой форме показывает ответ Путина на вопрос о причинах вторжения российских войск в Украину.

Related video

Известный предприниматель и миллиардер Илон Маск высмеял интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Так, 12 февраля Маск опубликовал у себя в X (ранее Twitter) соответствующий мем.

В частности, картинка высмеивает момент интервью, когда Карлсон спросил у Путина о причине нападения России на Украину.

"Мистер Путин, почему вы вторглись в Украину?" — спрашивает Карлсон. Тогда как глава Кремля отвечает: "Я к этому подхожу. Видите ли, 28 мая 2016 года в зоопарке Цинциннати застрелили гориллу…"

Сам же Маск подписал мем следующими словами: "Лучший ответ на данный момент".

Илон Маск высмеял интервью Путина Фото: Скриншот

Напомним, что в интервью президент РФ заявил, что Украина якобы начала войну и отказалась от переговоров по указанию США. Свой рассказ он начал с "истории". Он рассказал Карлсону о том, что идеи "украинизации" южных земель России активно "продвигались" австрийским генеральным штабом перед Первой мировой войной.

Позже СМИ отметили, что причиной начала войны стала одержимость Путина историей. По словам журналистов, Путин считает Украину "ненастоящей страной" и все его последующие действия, начиная с 2014 года, вытекают из этого убеждения. Исторические взгляды Путина не являются уникальными для него, а имеют глубокие корни в историческом контексте Российской империи, предшествовавшей революции 1917 года.