По словам главы Кремля, Россия пока не достигла своих целей по "денацификации" в войне против Украины, однако в конечном итоге все закончится "переговорами".

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Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором заявил, что войну якобы начала именно Украина. Видео с ответами главы Кремля было опубликовано на сайте Такера Карлсона.

По словам Путина, все "события" начались с некоего государственного переворота в Украине, а также с боевых действий в Луганской и Донецкой областях. Россия же хочет "закончить" войну переговорами, однако Киев якобы отказался от диалога с Москвой по указанию из Вашингтона, поэтому теперь США придется "решить" эту проблему. Он считает, что Украина является сателлитом Соединенных Штатов.

"Мы ни на кого не нападаем",- сказал глава Кремля.

Само интервью президент РФ решил начать с "истории". Он рассказал Карлсону о том, что идеи "украинизации" южных земель России активно "продвигались" австрийским генеральным штабом перед Первой мировой войной. По словам Путина, украинцы имеют право считать себя отдельным народом, но не на основе "нацизма и нацистской идеологии". Россия пока не достигла целей войны, так как целью так называемой "СВО" является "денацификация" Украины и запрет неонацистских движений.

По словам главы Кремля, украинцы якобы до сих пор считают себя "русскими", а потому война носить элемент "гражданского" конфликта.

Путин также сказал, что НАТО может "достойно" признать контроль России за оккупированными территориями Украины.

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что интервью Путина и Карлсона стало пиком пропаганды РФ. Кремль хочет вмешаться в политику Вашингтона, используя "разлом" в американском обществе. В Москве сохраняется надежда на то, что республиканец Дональд Трамп сможет вернуться в Белый дом, победив на выборах 2024 года, и продолжит политику блокирования выделения Украине военной помощи.