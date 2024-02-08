"Эффектно и токсично": интервью Путина и Карлсона стало пиком пропаганды РФ, — WP

По данным издания, Кремль хочет вмешаться в политику Вашингтона, используя "разлом" в американском обществе.

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Несколько дней назад российский президент Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Это событие возбудило интерес, поскольку намекнуло на возможные связи между Кремлем и Республиканской партией США. Об этом пишет издание The Washington Post.

В источнике сообщают, что решение согласиться на такой разговор демонстрирует, что президент РФ заинтересован установить контакты с "деструктивным MAGA-элементом" среди "красных".

Более того, это еще одно подтверждение того, что в Москве сохраняется надежда на то, что республиканец Дональд Трамп сможет вернуться в Белый дом, победив на выборах 2024 года, и продолжит политику блокирования выделения Украине военной помощи.

"Путин изображает себя защитником традиционных консервативных ценностей, демонстрируя "общие взгляды" с консерваторами-трампистами, выступающими против гендерно-нейтральных туалетов. Он неоднократно насмешливо говорил о поддержке Западом прав трансгендеров", — отмечают авторы материала.

Они отметили, что российские власти подавили свободу слова, запретив любое публичное проявление идентичности ЛГБТ+ и осудив на тюремный срок сотни антивоенных активистов, критиков, феминисток, юристов и представителей культурной сферы.

"Протрамповские республиканцы — естественный союзник Путина по ЛГБТ+ и другим вопросам", — говорится в статье.

Кроме того, Кремль стремится использовать разногласия среди американцев и вмешиваться в политику Вашингтона. Для этой цели российские инструменты, такие как "фабрики троллей" и "красные" активы, возможно, работают под руководством Трампа.

"Карлсон умен, и его повестка дня ясна. Они с Путиным будут блестяще работать вместе, чтобы поддержать ложный нарратив об Украине, ослабить Байдена и усилить Трампа…, — сказано в статье. — Это их совместное "творчество" может стать самым эффективным и самым токсичным пропагандистским роликом, когда-либо созданным".

Напомним, что 24 апреля критик администрации Байдена Такер Карлсон ушел с телеканала Fox News.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать, даст ли Такеру Карлсону интервью Владимир Путин.

Такер Карлсон заявлял, что Украина якобы взорвала Каховскую ГЭС.