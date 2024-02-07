"Он сам расскажет": в Кремле подтвердили, что Путин дал интервью Такеру Карлсону

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, вероятно, будет опубликовано в четверг, 8 февраля.

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Президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает издание ТАСС.

Он заявил, что появление выдержек из якобы стенограммы интервью Путина журналисту Такеру Карлсону — "абсолютный фейк".

Песков уточнил, что интервью Владимира Путина выйдет, когда Такер Карлсон сам будет готов опубликовать его.

"Я не хотел бы забегать вперед, все-таки это его интервью, поэтому когда он будет готов это опубликовать, наверное, обо всех деталях сначала он сам расскажет", — ответил Песков на просьбу рассказать о деталях встречи журналиста и президента.

При этом, по данным издания Wall Street Journal, интервью российского диктатора Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, вероятно, будет опубликовано в четверг, 8 февраля.

Накануне журналист подтвердил, что он находится в Москве и хочет взять интервью у Путина.

Он заявил, что его "обязанность как журналиста" — "информировать людей", отметив, что ни один западный журналист до сих пор "не смог взять интервью" у главы страны-террориста Путина, а американцы якобы до этого не были "проинформированы" относительно войны России против Украины, которую Карлсон назвал "конфликтом".

В своем обращении он не упомянул и о полномасштабном российском вторжении и военных преступлениях оккупантов в Украине, а лишь сказал, что "война в Украине" "началась" и в результате нее "умерли сотни тысяч людей".

Кто такой Такер Карлсон

В своей программе на телеканале Fox News Карлсон неоднократно высказывался в поддержку Владимира Путина и выражал сомнения в "российской угрозе". Он также критиковал администрацию президента Байдена за помощь Киеву. Российские пропагандистские СМИ часто цитируют слова американского журналиста.

Карлсон также не скрывает своей антипатии к президенту Украины Зеленскому, называл его диктатором и высказывался о нем весьма нелицеприятно.

На Западе он больше известен ксенофобскими и сексистскими заявлениями и тем, что распространял теории заговора.

Напомним, что 24 апреля критик администрации Байдена Такер Карлсон ушел с телеканала Fox News.