Телеканал Fox News фигурирует по делу о клевете и должен выплатить более $787 млн компании Dominion Voting Systems по освещению президентских выборов 2020 года, на которых победил Джо Байден. В список свидетелей в этой резонансной вошли руководители компании, а также ведущие ведущие Шон Хеннити и Такер Карлсон.

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Ведущий протрамповского канала Fox News Такер Карлсон покидает канал. Об этом сообщает Fox News.

Информация об этом появилась через несколько дней после того, как компания Fox News урегулировала иск Dominion Voting Systems — компании, производящей и продающей аппаратное и программное обеспечение для электронного голосования, о клевете на сумму 787,5 миллиона долларов.

"FOX News Media и Такер Карлсон договорились разорвать отношения. Мы благодарим его за его работу в сети как хоста, а прежде как участника", — говорится в заявлении компании.

Последняя программа Карлсона вышла в эфир в пятницу. В компании не прокомментировали, снимают ли Карлсона с эфира в ответ на дело о клевете в Dominion.

Карлсон был среди допрошенных в рамках судебного процесса Dominion. Несколько его электронных писем и текстовых сообщений также являлись частью доказательств, обнародованных до урегулирования конфликта. Кроме того, адвокаты Dominion перечислили около 20 эпизодов, появившихся в сетях Fox в качестве доказательств клеветы, среди которых фигурировал и Карлсон.

Других телеведущих телеканала отстранили от исполнения обязанностей.

В основе иска о клевете лежали 20 конкретных трансляций и твитов. В них, как утверждает компания-истец, телеканал Fox News сознательно пропагандировал ложь и разрушал тем самым репутацию Dominion Voting Systems. Компанию обвинили, что из-за своего оборудования она обеспечила победу Джо Байдену.

Выплата в размере $787,5 млн – это примерно половина от $1,6 млрд, которые Dominion Voting Systems изначально требовала у телеканала.

Такер Карлсон: что о нем известно

53-летний журналист с 2009 года был политическим аналитиком на FOX News, а с 2016 года до сих пор вел собственное политическое шоу. Карлсон обвинялся в США и за рубежом в распространении российской и китайской пропаганды и распространении дезинформации через телеканал.

Является сторонником российского диктатора Владимира Путина, оправдывал вооруженную агрессию РФ в Украине и называл ее "спором на границе". Также он распространял информацию о том, что США разрабатывали биологическое оружие на Украине, а войска США воюют на стороне Украины.

Напомним, что на российском телевидении заявили, что экспрезидент США Дональд Трамп "готовит плацдарм", который позволит США заключить соглашение о мирном урегулировании войны в Украине.

В прошлом Трамп неоднократно высказывался с критикой по поводу внешней политики США и заявлял, что завершил бы войну в Украине за 24 часа.