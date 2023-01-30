На росТВ заявили, что Дональд Трамп не остановил бы войну в Украине за 24 часа (видео)

По словам российского кинорежиссера Карена Шахназарова, если к власти в США пришел бы бывший президент, он не помешал бы поставкам оружия Киеву. Но риторика была бы другой: о том, что "мы любим русских", а президент РФ — "хороший парень".

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Бывший президент США Дональд Трамп не сможет остановить войну Украине, если его президентская кампания к выборам в США 2024 года окажется успешной, заявил на российском ТВ кинорежиссер Карен Шахназаров. Видео опубликовано на YouTube-канале Russian Media Monitor.

Во время обсуждения того, что Трамп может вновь возглавить Белый дом, эксперт на российском ТВ Дмитрий Куликов сказал, что заявления Трампа о том, что он мог бы остановить войну за 24 часа, не будут иметь каких-либо далеко идущих последствий, даже если он "вернется на трон".

[ + – ] Режиссер Карен Шахназаров — о Дональде Трампе

Отвечая собеседнику, режиссер Карен Шахназаров сказал, что кандидаты в президенты США говорят одно, но когда становятся президентами — история уже совершенно другая.

"Он бы не прекратил эту войну, не прекратил бы поставки оружия, но риторика была бы другой: о том, что "мы любим русских, что президент РФ — "хороший парень", но обольщаться не стоит", — заявил Шахназаров, по словам которого, эти комментарии не повлияют на военные действия, а больше направлены на изменение "политического ландшафта".

В минувшее воскресенье, выступая перед избирателями в Салеме "(штат Нью Гемпшир), Дональд Трамп заявил, что остановил бы войну в Украине за один день. По его словам, особенности его личности не позволили США быть вовлеченными в военные действия во времена его президентства, "но деже теперь, я могу решить все за 24 часа".

В РФ настаивают на том, что ядерные угрозы — лучший способ, чтобы удержать Запад от прямого участия в войне. Так, один из рупоров российской пропаганды Владимир Соловьев заявил, что для России единственный возможный дальнейший шаг в войне — "только эскалация". При этом Соловьев сослался на некие законы войны.

Ранее Фокус сообщал, что аналитики из ISW рассказали о просчетах Запада в поставках оружия Украине. Союзные страны должны были начать переводить украинскую армию на западные вооружения — танки, артиллерию и авиацию — еще к лету прошлого года, сообщается в сводке аналитического центра за 29 января.