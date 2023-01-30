На росТБ заявили, що Дональд Трамп не зупинив би війну в Україні за 24 години (відео)

За словами російського кінорежисера Карена Шахназарова, якби до влади в США прийшов колишній президент, він не завадив би постачанню зброї Києву. Але риторика була б іншою: про те, що "ми любимо росіян", а президент РФ — "добрий хлопець".

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Колишній президент США Дональд Трамп не зможе зупинити війну Україні, якщо його президентська кампанія до виборів у США 2024 виявиться успішною, заявив на російському ТБ кінорежисер Карен Шахназаров. Відео опубліковано на YouTube-каналі Russian Media Monitor.

Під час обговорення того, що Трамп може знову очолити Білий дім, експерт на російському ТБ Дмитро Куликов сказав, що заяви Трампа про те, що він міг би зупинити війну за 24 години, не матимуть жодних наслідків, навіть якщо він "повернеться на трон".

[ + – ] Режисер Карен Шахназаров — про Дональда Трампа

Відповідаючи співрозмовнику, режисер Карен Шахназаров сказав, що кандидати в президенти США говорять одне, але коли президентами стають — історія вже зовсім інша.

"Він би не припинив цю війну, не припинив би постачання зброї, але риторика була б іншою: про те, що "ми любимо росіян, що президент РФ — "добрий хлопець", але тішитися не варто", — заявив Шахназаров, за словами якого ці коментарі не вплинуть на воєнні дії, а більше спрямовані на зміну "політичного ландшафту".

Минулої неділі, виступаючи перед виборцями в Салемі” (штат Нью Гемпшир), Дональд Трамп заявив, що зупинив би війну в Україні за один день. За його словами, особливості його особистості не дозволили б, щоб США втягнули у воєнні дії під час його президентства, "але навіть тепер, я можу вирішити все за 24 години".

У РФ наполягають на тому, що ядерні погрози — найкращий спосіб утримати Захід від прямої участі у війні. Так, один із рупорів російської пропаганди Володимир Соловйов заявив, що для Росії єдиний можливий подальший крок у війні — "тільки ескалація". У цьому Соловйов послався на деякі закони війни.

Раніше Фокус повідомляв, що аналітики з ISW розповіли про прорахунки Заходу у постачанні зброї Україні. Союзні країни мали почати перекладати українську армію на західні озброєння — танки, артилерію та авіацію — ще до літа минулого року, повідомляється у зведенні аналітичного центру за 29 січня.