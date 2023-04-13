Трамп готовит плацдарм для сделки по войне в Украине, — росТВ

По словам бывшего главы Белого дома, Путин очень умен, но у него, пожалуй, был плохой год. Он также отметил, что в РФ производят большие объемы боеприпасов.

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На российском телевидении заявили, что бывший президент США Дональд Трамп "готовит плацдарм", который якобы позволит США заключить сделку по мирному урегулированию войны в Украине. Об этом сообщает Newsweek.

Ведущий "60 минут" Евгений Попов обсудил недавнее интервью экс-президента журналисту Fox News Такеру Карлсону.

Во время интервью Трамп допустил, что Украина "не может выиграть" войну с Россией, а также предложил США остановить поставки военной помощи.

"Путин очень умен. У него, пожалуй, был плохой год. Если бы он захватил всю Украину, что бы мы делали, потому что Байден так предан Украине. А что будет, если окажется, что эту войну невозможно выиграть?" — задался вопросом бывший глава Белого дома.

По словам Байдена, некоторые говорят, что Украина не может победить.

"Вы не можете победить Россию… Россия сейчас выпускает гигантские объемы боеприпасов, больше, чем они производили когда-либо. У нас нет никаких боеприпасов, мы все отдали Украине", — также отметил он.

Российский ведущий также заявил, сославшись на слова Трампа, что Америка устала воевать с Россией, и что западные политики наложили на РФ больше санкций, чем на Северную Корею и Иран вместе взятые.

"Республиканцы понимают, чтобы придется договариваться, и Дональд готовит плацдарм", — заявил ведущий на росТВ.

Во время эфира также показали фрагмент интервью, где Трамп говорит об опасности ядерного потенциала РФ и возможной ядерной войне.

В прошлом Трамп неоднократно высказывался с критикой в отношении американской внешней политики и заявлял, что завершил бы войну в Украине за 24 часа.

5 марта он заявил, что "будет Третья мировая война" и рассказал о дальнейших событиях в Украине.