Трамп готує плацдарм для угоди по війні в Україні, — росТВ

За словами колишнього голови Білого дому, Путін дуже розумний, але в нього, мабуть, був поганий рік. Він також зазначив, що у РФ виробляють великі обсяги боєприпасів.

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На російському телебаченні заявили, що колишній президент США Дональд Трамп "готує плацдарм", який нібито дозволить США укласти угоду щодо мирного врегулювання війни в Україні. Про це повідомляє Newsweek.

Ведучий "60 хвилин" Євген Попов обговорив нещодавнє інтерв'ю екс-президента США журналісту Fox News Такеру Карлсону.

Під час інтерв'ю Трамп припустив, що Україна "не може виграти" війну з Росією, а також запропонував США зупинити постачання військової допомоги.

"Путін дуже розумний. У нього, мабуть, був поганий рік. Якби він захопив усю Україну, що б ми робили, бо Байден так підтримує Україну. А що буде, якщо виявиться, що цю війну неможливо виграти?" — запитав колишній голова Білого дому.

За словами Байдена, дехто каже, що Україна не може перемогти.

"Ви не можете перемогти Росію… Росія зараз випускає гігантські обсяги боєприпасів, більше, ніж вони виробляли будь-коли. У нас немає жодних боєприпасів, ми все віддали Україні", — зазначив він.

Російський ведучий також заявив, пославшись на слова Трампа, що Америка втомилася воювати з Росією, що західні політики наклали на РФ більше санкцій, ніж на Північну Корею та Іран разом узятих.

"Республіканці розуміють, щоб доведеться домовлятися, і Дональд готує плацдарм", — заявив ведучий на РосТВ.

Під час ефіру також показали фрагмент інтерв'ю, де Трамп говорить про небезпеку ядерного потенціалу РФ та можливу ядерну війну.

У минулому Трамп неодноразово висловлювався з критикою щодо американської зовнішньої політики та заявляв, що завершив би війну в Україні за 24 години.

5 березня він заявив, що " буде Третя світова війна " і розповів про подальші події в Україні.