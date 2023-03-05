"Буде Третя світова": Трамп розповів, чим може завершитися війна в Україні

45 президент США також впевнений, що зумів би припинити російсько-українську війну за 24 години.

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Дональд Трамп заявив, що світ наближається до Третьої світової через бойові дії в Україні. Про це 45 президент Сполучених Штатів Америки сказав в інтерв'ю The Telegraph.

"У нас буде третя світова війна, якщо щось швидко не зробити. Я єдиний кандидат, який може дати таку обіцянку — я запобіжу третій світовій війні", — сказав Трамп.

За словами 45 президента США, він може зупинити російсько-українську війну за 24 години.

"Ще до того, як я прибуду до Овального кабінету, я вирішу катастрофічний конфлікт між Росією та Україною. Він буде врегульований швидко. Я вирішу проблему, це займе у мене не більше одного дня", — уточнив Трамп.

Крім того, він порівняв російсько-українську війну з грою у шахи.

"Ми тут граємо в гігантську шахову партію… Було б так просто залагодити цю війну. Я міг би це зробити за 24 години", — знову повторив політик.

Також Трамп в інтерв'ю, яке дав виданню Daily Caller, розповів про свої ділові відносини із лідером РФ Володимиром Путіним.

"Я був єдиним президентом, під час правління якого Росія не захопила жодної країни, тому що я дуже добре ладнав із Путіним", — сказав він.

Нагадаємо, наприкінці лютого Дональд Трамп заявив про те, що міг би закінчити війну в Україні за стуки, зателефонувавши Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну. Таку думку він висловив, виступаючи 20 лютого перед прихильниками у Флориді.

Фокус також писав, що у Пентагоні розповіли, коли в Україні закінчиться війна. У Міноборони США не можуть поки що дати остаточний прогноз того, коли завершуватимуться бойові дії в Україні. В уряді називають різні рядки, починаючи із шести місяців і закінчуючи трьома роками.