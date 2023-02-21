"Зателефоную Путіну та Зеленському": Дональд Трамп хоче закінчити війну в Україні за день (відео)

Лідер республіканців вдруге обіцяє "вирішити питання" двома телефонними дзвінками, якщо його переоберуть на президентську посаду. Таким обіцянкам не вірять навіть російські пропагандисти.

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Повномасштабну війну в Україні можна закінчити за добу двома телефонними дзвінками. Таку думку висловив 45 президент США Дональд Трамп, виступаючи 20 лютого перед прихильниками у Флориді. Трансляцію його промови вів американський мовник WPTV.

У разі переобрання на президентську посаду Трамп обіцяє тієї ж ночі зателефонувати президенту РФ Володимиру Путіну та президенту України Володимиру Зеленському і домовиться про зустріч.

"Буквально тієї ж ночі, як стане відомо про мою перемогу, я зателефоную Путіну та Зеленському. Я скажу їм, що потрібно зустрітися і гарантую, що зможу вирішити це питання", — заявив експрезидент Штатів.

За словами Трампа, укласти мирову угоду вдасться за 24 години.

Президентські вибори у США заплановані на листопад наступного року. Трамп неодноразово говорив про висування своєї кандидатури під час виборів глави держави.

Трамп критикував передачу ЗСУ танків Abrams

Трамп не вперше говорить про можливість припинення великої війни РФ з Україною за 1 день. Наприкінці січня у своїй соцмережі Truth Social він закликав припинити "божевільну війну зараз", оскільки "це дуже просто зробити".

Трамп розкритикував передачу танків Abrams українським військовим. "Спочатку йдуть танки, потім ядерні бомби", — попереджав політик.

Російські пропагандисти не повірили можливостям колишнього президента США. Кінорежисер Карен Шахназаров 30 січня сказав, що заяви Трампа про зупинення війни за 24 години "не матимуть далекосяжних наслідків, якщо він повернеться на трон".

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 27 січня заявив про можливість Вашингтона вплинути на завершення повномасштабної війни в Україні за добу. "Досить вказівки київському режиму з Вашингтона — і все це можна завершити... Ключ від київського режиму багато в чому в руках Вашингтона", — говорив він.