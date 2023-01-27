"Досить вказівки Вашингтона": у Кремлі назвали умову закінчення війни Росії з Україною

На думку прессекретаря Володимира Путіна, міжнародну ситуацію загострило не ведення РФ агресивної війни, а постачання ЗСУ західних танків.

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Президент США Джо Байден має можливість завершити повномасштабну війну в Україні за добу. Таку думку висловив російським пропагандистам 27 січня речник Кремля Дмитро Пєсков, пише агентство РБК.

"Досить відповідної вказівки київському режиму з Вашингтона — і все це можна завершити. Звичайно, не за день і не за два. Але ключ від київського режиму багато в чому в руках у Вашингтона. Зараз ми бачимо, що нинішній керівник Білого дому не хоче використати цей ключ", — зазначив прессекретар президента РФ Володимира Путіна.

Пєсков погодився з думкою 45-го президента США Дональда Трампа про напруження, що зростає, через повномасштабну війну в Україні. У своїй соціальній мережі Truth Social лідер республіканців написав таке: "Спочатку — танки, а потім — ядерна (зброя). Припиніть цю божевільну війну зараз. Це так легко зробити".

У Кремлі пов'язали динаміку напруження в міжнародній ситуації насамперед із постачаннями танків та інших озброєнь Україні, а також "продовженням дискусії щодо авіаційного компоненту".

Критикуючи черговий пакет військової допомоги Україні, Трамп повторив думку Росії — відправлення танків M1 Abrams рівнозначне ескалації, яка може призвести до ядерної війни, зауважило американське видання Daily News.

Трамп і раніше робив суперечливі заяви про велику війну в Україні. У жовтні минулого року телеканал CNN опублікував уривки аудіокниги The Trump Tapes авторства репортера The Washington Post Боба Вудворда, яка базується на інтерв'ю Трампа в Овальному кабінеті.

Колишній президент США розповідав про його стосунки з Путіним. За словами Трампа, розслідування ФБР про втручання Росії у президентські вибори позбавило його шансів покращити відносини між двома країнами.

"Мені подобається Путін. Наші відносини повинні бути дуже хорошими. Я проводив кампанію за те, щоб ладнати з Росією, Китаєм і всіма іншими. Дружити з Росією — це добре, а не погано, зрозуміло? Тим паче, у них є 1 332 грь**ані ядерні боєголовки", — казав Трамп.

Нагадаємо, що 26 січня Пєсков заявив про пряму участь країн Заходу у великій війні в Україні, якщо вони поставлять танки. Кремль, за його словами, поки що не розглядає питання про зміну статусу "спецоперації" через відправлення танків Києву.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News від 26 січня сказав про незацікавленість у переговорах із Путіним, адже насправді він не хоче переговорів і миру.

У Пентагоні 27 січня заявили, що поставлятимуть ЗСУ танки Abrams доти, доки Путін не зрозуміє, що треба закінчувати війну.