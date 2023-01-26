"Для мене він ніхто": Зеленський про можливість переговорів із Путіним

У Кремлі на слова українського президента заявили, що Зеленський нібито готувався до війни, тож зустріч із Путіним і так неможлива.

Related video

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не зацікавлений у переговорах із президентом РФ Володимиром Путіним. Про це він сказав в інтерв'ю Sky News.

Росія постійно заявляє про готовність вести переговори про мир з Україною, проте, як зазначає український лідер, вночі вони відразу атакують ракетами. Тому насправді президент Путін не хоче жодних переговорів, бо не хоче миру.

На запитання про те, чи мітинг Зеленського з Путіним допоможе врегулювати конфлікт, президент заявив, що він не зацікавлений у зустрічах.

"Не цікаво зустрічатися, не цікаво говорити. Чому? Тому що у нас була зустріч у Нормандському форматі, це було перед повномасштабним вторгненням. Я бачив людину, яка говорила одне, а робила інше", — заявив Зеленський.

Понад те, за словами президента, тепер для нього Володимир Путін "ніхто" через початок повномасштабного вторгнення. Також Зеленський висловив упевненість, що для країни-агресора Україна лише перший крок. Путін веде "Велику війну", а нинішню підтримку Заходу Києву вважає тимчасовою. Якщо світ не залишиться єдиним, він піде війною далі.

Реакція Кремля на заяву Зеленського

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Зеленський готувався до війни, тож він і не може зустрітися з Путіним.

"Зеленський готувався до війни і сам давно перестав бути можливим співрозмовником для Путіна", — сказав Пєсков.

Нагадаємо, 19 січня Володимир Зеленський заявив, що він сумнівається, що президент Путін ще живий. Оскільки він лише з'являється на хромакеї.

19 січня глава МЗС Туреччини заявив, що на початку війни РФ та Україна були близькими до припинення вогню.