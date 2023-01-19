На початку війни Росія та Україна були близькими до припинення вогню, — глава МЗС Туреччини

За словами Мевлюта Чавушоглу, вести посередництво між Україною та Росією стало складніше, оскільки війна тривала, внаслідок чого з'явилися нові аспекти переговорів.

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Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в четвер, 19 січня, на зустрічі з громадянами Туреччини у Вашингтоні заявив, що завдяки зусиллям Анкари було досягнуто значного прогресу в переговорах на початку війни між Росією та Україною. Про це повідомляє турецьке видання Akit.

За словами глави МЗС Туреччини, вести посередництво у російсько-українській війні стало складніше, оскільки виникли нові аспекти для переговорів.

"Спочатку ми досягли великого прогресу. Вам відомо, що сторони були близькі хоча б до припинення вогню. Вони й самі оголосили про це, але тепер війна затягнулася, умови змінилися, все стало складніше. Існують різні виміри. На жаль, з'явилося багато різних аспектів для переговорів", — зазначив Чавушоглу.

Спікер підкреслив, що в той час як Туреччина, з одного боку, продовжує свої посередницькі зусилля, з іншого боку, вона продовжує вести переговори про безперебійне функціонування Чорноморської угоди щодо зерна, продовження обміну полоненими між сторонами, запобігання будь-якому ризику на Запорізькій атомній електростанції та запобіганню застосування ядерної зброї США та Росією.

Нагадаємо, 16 січня турецька служба телеканалу CNN повідомляла, що в Туреччині велися переговори між представниками України та Росії щодо масштабного обміну військовополоненими. У процесі переговорів Україна представила обмінний список із 800 осіб, а Росія — із 200 осіб.

Раніше, 11 січня, стало відомо, що Туреччина наприкінці 2022 року почала таємно відправляти Україні розроблені США касетні боєприпаси.

10 січня голова Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара підтримує українську "формулу миру", представлену Володимиром Зеленським на саміті G20 в Індонезії.