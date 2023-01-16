Україна та РФ обговорюють у Туреччині масштабний обмін полоненими: у списку тисяча людей

За інформацією журналістів, переговори відбуваються з ініціативи турецької сторони. При цьому відомо — Україна представила обмінний список із 800 осіб, а Росія — із 200 осіб.

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У Туреччині представники України та Росії ведуть переговори щодо масштабного обміну військовополоненими. Як повідомила 16 січня турецька служба телеканалу CNN, йдеться про обмін близько 1 тисячі людей.

Зустріч української та російської сторони була організована з ініціативи турецького омбудсмена Серефа Малкока, в рамках якої було узгоджено триетапний план обміну полоненими. Повідомляється, що під час переговорів Україна представила обмінний список із 800 осіб, а Росія — із 200.

Зі свого боку Малкоч звернувся до омбудсменів РФ та України з проханням звернутися до своїх лідерів та уточнити механізм обміну полоненими.

Зазначимо, що український омбудсмен Дмитро Лубинець 15 січня заявив, що ідея створення гуманітарного коридору між Україною та РФ, яка прозвучала з боку турецького омбудсмена, загалом була ним сприйнята позитивно.

"Наразі ідея турецької сторони полягає в тому, що вони хочуть стати посередниками, вони хочуть, щоб використовувалися їхні канали комунікації та цивільні особи, або поранені військові могли спочатку повертатися до Туреччини, а потім на територію України", — розповів Лубинець.

Водночас пресслужба Кремля повідомляє, що 16 січня відбулася телефонна розмова між президентом РФ Володимиром Путіним і турецьким лідером Реджепом Ердоганом, під час якої глави держав обговорили питання обміну військовополоненими і насамперед тими, хто має поранення.

"Продовжено обмін думками щодо ситуації навколо України. Зокрема, з ініціативи турецької сторони та з урахуванням нещодавніх контактів в Анкарі уповноважені Росії та України з прав людини порушать питання про обмін полоненими, насамперед пораненими", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в результаті двох раундів переговорів омбудсменів України та РФ у Туреччині відбувся обмін списками полонених та інформацією. Як повідомив 13 січня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець, з боку РФ вперше було озвучено пропозиції, які попередньо обговорювалися з українською стороною.