"Прориву немає, але пішла робота": Лубінець розповів про результат переговорів із РФ у Туреччині (відео)

За словами уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, 23 українські захисники, які раніше вважалися загиблими, виявилися живими.

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що внаслідок двох раундів переговорів із російською колегою Тетяною Москальковою у Туреччині відбувся обмін списками полонених та інформацією. Про це написав на своїй сторінці у Facebook.

"Прориву немає, але принаймні пішла технічна робота", — сказав Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що з боку Російської Федерації вперше пролунали пропозиції, які були попередньо обговорені з Україною. Він зазначив, що робота щодо зниклих безвісти ведеться окремо.

Дмитро Лубінець також повідомив, що в результаті переговорів вдалося отримати інформацію про деяких громадян України, які вважалися загиблими. З них російська сторона підтвердила живими 23 особи.

[ + – ] Інтерв'ю Дмитра Лубінця

На переговорах у Туреччині порушувалося питання про українців, які перебувають у російському полоні ще з 2014 року.

"У нас є список людей, які з 2014-го в полоні, є список "полонених Кремля" — 158 громадян України, більша частина з яких це представники кримськотатарського народу", — сказав український омбудсмен.

Лубінець також підкреслив, що представники РФ вперше прийняли складені українською стороною списки, погодившись опрацювати їх та повідомити про місцеперебування та стан згаданих там людей.

Нагадаємо, що 11 січня на зустрічі в Анкарі Дмитро Лубінець домовився з Тетяною Москальковою про обмін 40 військовополоненими. Омбудсмен РФ також заявила, що під час переговорів йшлося про гуманітарну допомогу громадянам України та Росії.

Ще Фокус писав про те, що 8 січня відбувся обмін військовополоненими між Україною та Росією, під час якого повернулися додому 50 українських захисників. Серед військовослужбовців, що повернулися додому, — 33 офіцери та 17 рядових і сержантів.