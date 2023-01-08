Новий обмін полоненими: Україна повернула додому 50 військовослужбовців, – Єрмак

Серед звільнених із полону — військові ЗСУ та тероборони, Нацгвардії та Держприкордонслужби, Військово-морських сил та Сил спецоперацій.

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Сьогодні, 8 січня, відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією, під час якого повернулися додому 50 українських захисників. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram-каналі.

"33 офіцери та 17 рядових та сержантів. Повертаємо людей, які потрапили в полон на Чорнобильській АЕС, а також оборонців Маріуполя, хлопців з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також з Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої", — написав Єрмак.

Крім того, глава Офісу президента наголосив, що це не останній обмін, адже завдання України — повернути всіх наших людей, і країна це завдання виконає.

[ + – ] Повідомлення Андрія Єрмака у телеграмі: "Слава нашим героям. Вони — вдома!"

Нагадаємо, 31 грудня відбувся великий обмін військовополоненими. Додому повернулися 140 захисників, серед яких бійці з Маріуполя та з острова Зміїний.

Також Фокус писав, що 23 листопада в межах обміну полоненими в Україну повернулися бійці, які захищали Маріуполь та обороняли "Азовсталь", а також нацгвардійці, захоплені ЗС РФ на ЧАЕС у перші дні вторгнення.