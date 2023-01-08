Новый обмен пленными: Украина вернула домой 50 военнослужащих, – Ермак

Среди освобожденных из плена – военные ВСУ и теробороны, Нацгвардии и Госпогранслужбы, Военно-морских сил и Сил спецопераций.

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Сегодня, 8 января, состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией, в ходе которого вернулись домой 50 украинских защитников. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram-канале.

"33 офицера и 17 рядовых и сержантов. Возвращаем людей, попавших в плен на Чернобыльской АЭС, а также защитников Мариуполя, ребят с Донецкого направления, из-под Бахмута, а также с Киевщины, Черниговщины, Херсонщины и других регионов, где шли бои ", – написал Ермак.

Кроме того, глава Офиса президента подчеркнул, что это не последний обмен, ведь задача Украины – вернуть всех наших людей, и страна эту задачу выполнит.

[ + – ] Сообщение Андрея Ермака в Телеграме: "Слава нашим героям. Они — дома!"

Напомним, 31 декабря произошел большой обмен военнопленными. Домой вернулись 140 защитников, среди которых бойцы из Мариуполя и с острова Змеиный.

Также Фокус писал, что 23 ноября в рамках обмена пленными в Украину вернулись бойцы, защищавшие Мариуполь и оборонявшие "Азовсталь", а также нацгвардейцы, захваченные ВС РФ на ЧАЭС в первые дни вторжения.