Новый обмен пленными: Украина вернула домой 35 военных и одного гражданского, – Ермак (видео)

По словам главы ОП, среди освобожденных из российского плена –– бойцы, защищавшие Мариуполь и оборонявшие "Азовсталь", а также нацгвардейцы, захваченные ВС РФ на ЧАЭС в первые дни вторжения.

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Украина сегодня, 23 ноября, провела новый обмен военнопленными. Киеву удалось вернуть домой 35 военных и одного гражданского. Об этом у себя в соцсетях написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Среди освобожденных из российского плена –– бойцы, защищавшие Мариуполь и оборонявшие "Азовсталь", а также нацгвардейцы, захваченные ВС РФ на ЧАЭС в первые дни вторжения.

Как уточняется, в целом удалось освободить 22 нацгвардейца, 8 пограничников, 4 бойца Военно-морских сил Украины, одного защитника из ВСУ.

"У освобожденного гражданского, к сожалению, была ампутированная нога", –– рассказал Ермак.

Главарь боевиков из так называемой "ДНР" Денис Пушилин у себя в Telegram-канале также заявил об обмене пленными между Украиной и Россией. По его словам, она проходила по формуле 35 на 35.

"Очередной обмен проходит сегодня с Киевом по формуле 35 на 35", –– написал Пушилин.

Он также уточнил, что в числе переданных России пленных есть четыре боевика из оккупированной Донецкой области, и еще двое –– из Луганской области.

Напомним, 19 ноября из российского плена домой вернулись трое военнослужащих отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины. Морпехи уже получили первую медицинскую и психологическую помощь.

Ранее Фокус рассказывал о том, как российские тюремщики обходятся с пленными украинскими защитниками.