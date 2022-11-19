Еще трое украинских морпехов вернулись домой из российского плена, - ВМС Украины

По возвращению в Украину, военнослужащие получили первую медицинскую и психологическую помощь.

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Из российского плена освобождены трое военнослужащих отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины. Об этом сообщается на официальной странице Военно-морских сил Украины в Facebook.

В публикации отмечают, что ВМС Украины в очередной раз показали, что фраза "Своих не бросаем" для украинцев не пустой звук. В ведомстве поздравили освобожденных защитников, а также отметили, что украинским воинам была предоставлена необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ранее боевой медик и бывшая военнопленная Елена Турас сообщала, что в плену в российских оккупантов находится около тысячи морских пехотинцев. Так, в плен к россиянам попала вся 36-й отдельная бригада морской пехоты ВСУ.

"Я хочу, чтобы не только "Азов" были героями, чтобы люди знали, что там была 36-я бригада, что она сейчас в плену – и это тысяча человек. И надо на них внимание обратить", — говорит военный медик.

По словам военнослужащей, во время боевых действий в Мариуполе, им пришлось переместиться на территорию металлургического комбината им. Ильича. Однако вскоре украинские морпехи попали в полное окружение без доступа к продовольствию и боеприпасам.

В связи с этим, командование предложило выдвигаться из предприятия с боем, или же выходить из окружения маленькими группами. Елена и ее супруг Андрей выбрали второй вариант и через два дня попали в плен к оккупантам.

Ранее Фокус также писал о том, как российские тюремщики обходятся с пленными украинскими воинами. По словам очевидцев, работники российской тюрьмы осуществляли по отношению к украинским военнопленным психологическое насилие и заставляли петь гимн России.

Еще мы писали о том, что в Кремле хотят бросить украинских военнопленных в "казачий батальон" при "ДНР". Об этом стало известно из пропагандистского видеоролика, в котором "председатель Народного совета ДНР" Владимир Бидевка говорит с людьми, выстроенными в ряд и сообщает им об их праве принять участие в "референдуме".