РФ хочет бросить украинских военнопленных в "казачий батальон" при "ДНР" (видео)

По информации российских пропагандистов, украинские военнопленные даже решили "голосовать на референдуме" в оккупированной Донецкой области.

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В так называемом "референдуме" по присоединению "ДНР" к Российской Федерации якобы приняли участие 57 военнопленных с паспортами Украины, которые содержатся в колонии Еленовки. Как сообщает агентство ТАСС, у них в паспортах якобы стоит отметка о прописке в "ДНР", что якобы дало им право участвовать в фейковом референдуме, который проходит под присмотром "наблюдателей из Италии".

Российские пропагандисты далее опубликовали видео, на котором "председатель Народного совета ДНР" Владимир Бидевка общается с людьми, выстроенными в шеренгу и говорит им об их праве принять участие в "голосовании".

"Сегодня, поскольку вы все выходцы из бывшей Донецкой области, у вас есть право проголосовать. Поэтому те кто желает, сегодня им это право предоставляется", — говорит на камеру Бидевка.

Также в росСМИ сообщили, что 44 военнослужащих ВСУ, из них 11 мужчин и 23 женщины, якобы обратились к "народному совету ДНР" с просьбой о получении гражданства. А позже к Бидевке обратились военнопленные из Еленовки якобы с просьбой принять их в некий казачий батальон имени Богдана Хмельницкого, который формируется в "ДНР".

Ранее сообщалось, что российские военные в оккупированной части Луганской области устроили в день "референдума" поквартирный обход с целью выявить противников "голосования". По словам глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, всех несогласных в будущем могут мобилизовать.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 23 сентября заявил, что Россия будет использовать "референдумы" как предлог для аннексии территорий и эскалации войны. По его словам, в ответ Москва получит лишь усиление военной поддержки Украины.