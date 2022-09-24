РФ хоче кинути українських військовополонених у "козачий батальйон" при "ДНР" (відео)

За інформацією російських пропагандистів, українські військовополонені навіть вирішили "голосувати на референдумі" в окупованій Донецькій області.

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У так званому "референдумі" щодо приєднання "ДНР" до Російської Федерації нібито взяли участь 57 військовополонених із паспортами України, яких утримують у колонії Оленівки. Як повідомляє агентство ТАСС, у них у паспортах нібито стоїть відмітка про прописку в "ДНР", що нібито дало їм право брати участь у фейковому референдумі, який відбувається під наглядом "спостерігачів з Італії".

Російські пропагандисти далі опублікували відео, на якому "голова Народної ради ДНР" Володимир Бідьовка спілкується з людьми, вишикуваними в шеренгу, і каже їм про їхнє право взяти участь у "голосуванні".

"Сьогодні, оскільки ви всі вихідці з колишньої Донецької області, у вас є право проголосувати. Тому ті, хто бажає, сьогодні їм це право надається", — говорить на камеру Бідьовка.

Також у росЗМІ повідомили, що 44 військовослужбовці ЗСУ, з них 11 чоловіків та 23 жінки, нібито звернулися до "народної ради ДНР" з проханням про набуття громадянства. А згодом до Бідьовки звернулися військовополонені з Оленівки нібито з проханням прийняти їх у якийсь козачий батальйон імені Богдана Хмельницького, який формується у "ДНР".

Раніше повідомлялося, що російські військові в окупованій частині Луганської області влаштували в день "референдуму" поквартирний обхід із метою виявити противників "голосування". За словами голова обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, усіх незгодних у майбутньому можуть мобілізувати.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 23 вересня заявив, що Росія використовуватиме "референдуми" як привід для анексії територій та ескалації війни. За його словами, у відповідь Москва отримає лише посилення військової підтримки України.