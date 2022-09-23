Референдум на Донбасі: росіяни влаштували поквартирний обхід для пошуку чоловіків, — Гайдай

Громадян, які в бюлетені голосують проти входження регіону в склад РФ, загарбники записують в окремий блокнот.

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ЗС РФ в окупованій частині Луганської області влаштували в день "референдуму" поквартирний обхід, щоб виявити супротивників фейкового "голосування" та чоловіків, яких у майбутньому можуть мобілізувати. Про це попередив голова обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, окупаційна адміністрація використовує референдум для проведення мобілізації чоловічого населення. Росіяни, як стверджує Сергій Гайдай, влаштували поквартирний обхід для виявлення противників фейкового "голосування" та чоловіків, яких у майбутньому можуть призвати до лав ЗС РФ.

"Обходять квартири та будинки й дивляться, чи проживають там чоловіки та в який спосіб їх можна мобілізувати. Два в одному", — повідомив керівник військової адміністрації.

Громадян, які в бюлетені ставлять позначку "Ні", записують в окремий блокнот.

"Стартувало "голосування" на організованих місцях у прибудинкових територіях. Простіше — заповнюють якісь папірці на кухнях у квартирах і дворах. Має це це вкрай дивний вигляд. Конфіденційністю й не пахне. Голосують на кухні та в дворі", — продовжив Гайдай і додав, що окупанти заблокували виїзди з непідконтрольних Україні міст, щоби не втрачати "голоси".

Для проведення незаконного референдуму окупанти залучили місцевих таксистів, від яких вимагали взяти участь у транспортуванні "виїзних комісій". Гайдай також нагадав про кримінальну відповідальність для громадян, які сприятимуть ЗС РФ у проведенні "референдуму".

Нагадаємо, з 23 по 27 вересня на окупованих територіях України проходять фейкові референдуми про входження непідкотрольних Києву областей до складу Російської Федерації.

Також повідомлялося, що після "референдумів" в окупованих частинах Запорізької та Херсонської областях росіяни можуть мобілізувати щонайменше 80 тисяч місцевих жителів.