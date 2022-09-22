ЗС РФ можуть мобілізувати близько 80 тис. жителів Херсонської та Запорізької областей

Росія, за даними Мінреінтеграції, коштом мирних громадян хоче покрити дефіцит особового складу своїх військ.

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Після оголошення часткової мобілізації окупанти можуть призвати до лав ЗС РФ не менш як 80 тисяч українців, які проживають у захоплених частинах Запорізької та Херсонської областей. Про це у коментарі виданню "Ліга" повідомив заступник голови Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій Анатолій Стельмах.

За його словами, часткова мобілізація, яку оголосив президент РФ Володимир Путін 21 вересня, охопить не лише російські регіони, а й окуповані території України.

Стельмах попередив, що загарбники примусово можуть призвати до лав ЗС РФ не менш як 80 тисяч жителів, які проживають у непідконтрольних Києву частинах Запорізької та Херсонської областей. Коштом українців командування окупаційної армії хоче покрити дефіцит особового складу.

Примусову мобілізацію мирного населення з окупованих територій до лав ЗС РФ Стельмах також пояснює тим, що росіяни не виявляють бажання брати участь у повномасштабній війні проти України. Попри порушення міжнародних конвенцій та гуманітарного права, росіяни продовжують закликати українців до армії Росії, погрожуючи "ухильникам" позбавленням волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай попереджав, що росіяни проводять на Донбасі не часткову, а повноцінну мобілізацію, закликаючи до лав ЗС РФ всіх чоловіків, яких можуть знайти підряд. За його словами, для поповнення особового складу окупаційної армії загарбники скасували медкомісію та підвищили верхню планку за віком для мобілізованих.

Слідом за Гайдаєм мер Мелітополя Іван Федоров закликав чоловіків якнайшвидше виїхати з окупованої частини Запорізької області. Міський голова попередив, що часткова мобілізація, оголошена Володимиром Путіним, торкнеться непідконтрольних Києву українських територій, внаслідок чого мирне населення мобілізуватимуть до лав ЗС РФ.