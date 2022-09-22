ЗС РФ на Луганщині мобілізують всіх підряд чоловіків, яких можуть знайти, — ОВА

Загарбники забирають місцевих жителів до окупаційної армії без медкомісій, а для збільшення особового складу підвищили верхню планку за віком.

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На території непідконтрольної Києву Луганщині ЗС РФ проводять не часткову, а повну мобілізацію, забираючи всіх чоловіків, яких можуть знайти. Про це попередив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, указ президента РФ Володимира Путіна про проведення часткової мобілізації не торкається захопленої частини східного регіону.

Керівник ОВА вважає, що Росія поспішає з проведенням фейкових референдумів на окупованій території України, щоб активізувати призов до армії серед місцевого населення. Крім цього, така швидка підготовка до "голосування" свідчить про серйозний успіх українських Збройних сил на Харківському напрямку.

Гайдай попередив, що окупаційна адміністрація проводить на Луганщині не часткову, а повну мобілізацію, призиваючи до лав російських військ усіх чоловіків, яких може знайти.

"Вже немає медичних комісій. Вже за віком вони підняли верхню планку та опустили нижню, і вже немає броні на критичних підприємствах", — продовжив керівник військової адміністрації.

Гайдай також вважає, що свіжо мобілізованих солдатів з Росії, яких Кремль перекине на фронт, не варто побоюватися. За його словами, загарбники після першого інтенсивного обстрілу втечуть з поля бою, оскільки для сьогоднішніх реалій на передовій потрібна спеціальна підготовка.

"Вони (свіжо мобілізовані росіяни — ред.) помиратимуть. Пропорційно побачимо, як збільшуватиметься кількість знищених російських солдатів", — резюмував глава ОВА, коментуючи мобілізацію у РФ і на окупованих територіях.

Нагадаємо, 21 вересня під час ранкового телезвернення до росіян Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії, в процесі якої планують додатково призвати до лав армії до 300 тисяч осіб.

Після оголошення часткової мобілізації у російських містах почали підпалювати місцеві адміністрації та військкомати.