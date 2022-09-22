У містах Росії на тлі мобілізації підпалюють військкомати й будівлі адміністрацій (фото)

За одну ніч "коктейлями Молотова" закидали будівлю міської адміністрації Тольятті й призовний пункт у Нижньому Новгороді.

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У ніч на четвер, 22 вересня, в Росії невідомі влаштували одразу два підпали за допомогою "коктейлів Молотова" — постраждала будівля міської адміністрації Тольятті Самарської області й призовний пункт у Нижньому Новгороді. Про це пише російський телеграм-канал ЧТД.

"У Тольятті "коктейль Молотова" кинули в міську адміністрацію, вогонь вдалося загасити. У Нижньому Новгороді "коктейлем Молотова" підпалили призовний пункт, "задимлення" загасили", — йдеться в пості.

За даними ЗМІ Тольятті, пожежники отримали повідомлення про пожежу в будівлі міської адміністрації о 03:44, площа займання становила 10 квадратних метрів. Зокрема, горіли двері й обшивка. Рятувальникам вдалося ліквідувати вогонь о 04:05. Факт підпалу російським журналістам підтвердили в адміністрації.

Фото: Flickr

Перед інцидентом керівництво Самарської області оголосило, що указ президента РФ Володимира Путіна про проведення часткової мобілізації буде виконано на території регіону.

Що стосується інциденту в Нижньому Новгороді, то там, згідно з повідомленнями телеграм-каналів, спалах виник у стоматологічному кабінеті військкомату. Незважаючи на несправність пожежної сигналізації, пожежу швидко вдалося загасити. На місці загоряння було знайдено шматки розбитого скла та недогорілий ганчірковий ґніт.

Напередодні стало відомо, що військовим, які перебувають у запасі, заборонили залишати Нижній Новгород на тлі часткової мобілізації.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію. Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що в армію призвуть 300 тисяч осіб із числа резервістів.

За вчорашній день на акціях протесту проти мобілізації в Росії силовики затримали щонайменше 1386 людей.