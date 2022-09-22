На акциях против мобилизации в РФ за день задержали почти 1400 человек, – ОВД-Инфо (видео)

После долгого перерыва в стране-агрессоре возобновились акции протеста. Как сообщают российские правозащитники, задержания митингующих прошли в 38 городах.

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Вчера, 21 сентября, после заявления президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации в российских городах начались акции протеста. За день силовики задержали не менее 1386 человек. Об этом сообщает российский правозащитный ресурс ОВД-Инфо.

Еще до начала митингов прокуратура Москвы напомнила об ответственности за участие в несогласованных массовых протестах. По российским законам, призывы к антивоенным акциям и участие в них грозим лишением свободы сроком до 15 лет.

"В сети "Интернет", в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию в публичных акциях в Москве и совершению иных противоправных деяний. Указанные массовые мероприятия с органами исполнительной власти в установленном законом порядке не согласованы", – в частности, говорится в сообщении ведомства.

Как передает российское бюро BBC, ФСБ в Тюмени, в свою очередь, заявила, что все, кто выйдут на акции против мобилизации, лишь быстрее получат повестки в военкомат. Якобы у задержанных на митингах будут выяснять призывную категорию и сразу же ставить на воинский учет.

Задержания митингующих прошли в 38 российских городах. Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге (541 человек), Москве (509 человек) и Екатеринбурге (40 человек).

Правозащитники пишут, что правоохранители действовали жестко, в нескольких городах на акциях задержали журналистов.

В Самаре полиция задержала женщину с коляской и двумя детьми. Они просто гуляли рядом с площадью Славы, где проходили протесты. Причину задержания силовики назвать отказались.

Акции протеста: мобилизация как катализатор

Акции протеста в стране-агрессора возобновились после длительного перерыва.

"Решение Путина о мобилизации вернуло людей на улицы — весь день акции проходили во многих городах. К протестам призвали многие политические силы", – уточняют авторы правозащитного проекта ОВД-Инфо.

[ + – ] Акция протеста против частичной мобилизации в РФ.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в армию призовут 300 тысяч человек из числа резервистов.

После заявлений власти противники войны объявили акцию протеста в российских городах.