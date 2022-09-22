На акціях проти мобілізації в РФ за день затримали майже 1400 осіб, — "ОВД-Інфо" (відео)

Після тривалої перерви в країні-агресорі відновилися акції протесту. Як повідомляють російські правозахисники, затримання мітингувальників пройшли в 38 містах.

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Учора, 21 вересня, після заяви президента РФ Володимира Путіна про часткову мобілізацію в російських містах розпочалися акції протесту. За день силовики затримали щонайменше 1386 людей. Про це повідомляє російський правозахисний ресурс "ОВД-Інфо".

Ще до початку мітингів прокуратура Москви нагадала про відповідальність за участь у неузгоджених масових протестах. За російськими законами, заклики до антивоєнних акцій і участь у них загрожують позбавленням волі на строк до 15 років.

"У мережі інтернет, у тому числі в соціальних мережах, розміщено інформацію із закликом до участі в публічних акціях у Москві та вчинення інших протиправних діянь. Зазначені масові заходи з органами виконавчої влади в установленому законом порядку не погоджені", — зокрема, йдеться в повідомленні відомства.

Як передає російське бюро ВВС, ФСБ у Тюмені, зі свого боку, заявила, що всі, хто вийдуть на акції проти мобілізації, тільки швидше отримають повістки у військкомат. Нібито в затриманих на мітингах з'ясовуватимуть призовну категорію й одразу ж ставитимуть на військовий облік.

Затримання мітингувальників пройшли в 38 російських містах. Найбільше затриманих у Санкт-Петербурзі (541 особа), Москві (509 осіб) і Єкатеринбурзі (40 осіб).

Правозахисники пишуть, що правоохоронці діяли жорстко, у кількох містах на акціях затримали журналістів.

У Самарі поліція затримала жінку з коляскою та двома дітьми. Вони просто гуляли поряд із площею Слави, де відбувалися протести. Причину затримання силовики назвати відмовилися.

Акції протесту: мобілізація як каталізатор

Акції протесту в країні-агресора відновилися після тривалої перерви.

"Рішення Путіна про мобілізацію повернуло людей на вулиці — весь день акції проходили в багатьох містах. До протестів закликали багато політичних сил", — уточнюють автори правозахисного проєкту "ОВД-Інфо".

[ + – ] Акція протесту проти часткової мобілізації в РФ

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію. Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що в армію призвуть 300 тисяч осіб із числа резервістів.

Після заяв влада противники війни оголосили акцію протесту в російських містах.