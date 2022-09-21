Часткова мобілізація в Росії: в армію призовуть 300 тисяч резервістів, — Шойгу

За оцінкою глави Міноборони РФ, мобілізаційний ресурс РФ становить майже 25 мільйонів осіб. Студентів і призовників відправлятимуть до України поки що не будуть.

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У Росії мають намір мобілізувати 300 тисяч резервістів у межах часткової мобілізації. Таку заяву зробив міністр оборони Росії Сергій Шойгу в інтерв'ю каналу "Росія 24".

"Це не якісь люди, яких ніколи не бачили та не чули. Це ті, хто відслужив, має військово-облікову спеціальність і бойовий досвід. Про жоден призов студентів і тих, хто навчається, не йдеться. Призовники продовжать служити на території Росії", — заявив Шойгу.

Росія має величезний мобілізаційний ресурс — тих, хто відслужив і має бойовий досвід, додав міністр.

"У нас таких майже 25 мільйонів. Отже, часткова мобілізація — це 1% або трохи більше від загального мобілізаційного ресурсу", — оцінив Шойгу.

Лінія фронту, за словами Шойгу, зараз розтягнулася більш ніж на 1000 кілометрів. Усі зазначені території треба закріплювати й контролювати, у тому числі російські області, що розташовані поблизу лінії зіткнення.

"Звичайно, насамперед саме для цього робиться ця робота — я маю на увазі, часткова мобілізація. Вони пройдуть військову підготовку, злагодження й інструктажі з командуванням. Після цього вони підуть виконувати бойові завдання", — поінформував міністр.

Шойгу заявив, що Україна нібито втратила "половину армії", а Росія — лише 5937 осіб. За даними Генштабу ЗСУ, в Україні загинуло понад 55 тисяч російських солдатів.

Росія "воює" з НАТО

Міністр оборони заявив про виконання та вирішення головного завдання повномасштабної війни в Україні.

"Є головне, основне завдання, яке було поставлене. Це завдання виконується. Ми робимо все для того, щоб воно було виконане", — сказав Шойгу.

Глава Міноборони вважає, що Росія сьогодні воює з колективним Заходом і країнами НАТО

"Ми сьогодні воюємо вже не так із Україною, як із колективним Заходом... Ми майже щодня спостерігаємо удари зброї Заходу по мирних громадянах", — сказав Шойгу.

Нагадаємо, що перед виступом Шойгу президент Росії Володимир Путін оголосив у країні часткову мобілізацію. Призивати росіян до армії розпочнуть із 21 вересня.

Раніше колишній командувач військ США в Європі Бен Годжес говорив, що ефект від оголошення загальної мобілізації в Росії на фронті помітять лише через кілька місяців.

Російська Держдума вже ухвалила поправки до кримінального кодексу, які вводять поняття "мобілізація", "воєнний час" і "воєнний стан". За ухилення від служби в армії тепер можна отримати від 3 до 10 років ув'язнення.