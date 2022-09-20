Держдума ввела до Кримінального кодексу поняття "мобілізація", "воєнний час" та "воєнний стан"

Поправки передбачають посилення покарань за дезертирство, мародерство та невиконання наказів у період мобілізації чи особливого правового режиму.

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Депутати Державної думи запропонували ввести до Кримінального кодексу поняття "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час". Про це у своєму Telegram-каналі повідомив російський правозахисник Павло Чиков.

За його словами, 19 вересня депутати Держдуми внесли пакет поправок до законопроєкту "Про внесення змін до Кримінального кодексу Російської Федерації та статті 151 Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації", прийнятий парламентаріями в першому читанні ще в липні.

Зокрема, до другого читання в документі з'явилася низка нових статей КК, серед яких — "Добровільна здача в полон" та "Мародерство".

За першою статтею покарання становитиме від 3 до 10 років позбавлення волі, якщо немає ознак державної зради, а друга передбачає санкцію до 15 років колонії.

"У переліку обтяжливих обставин з'являється скоєння злочину "у період мобілізації чи воєнного стану, у воєнний час" (стаття 63)", — звернув увагу правозахисник Павло Чиков.

Крім цього, депутати Державної думи пропонують посилити покарання за самовільне залишення частини у період мобілізації та воєнного стану (стаття 337):

від двох до 10 діб — до 5 років позбавлення волі, а не до одного року;

від 10 днів до одного місяця — до 7 років позбавлення волі, а не до трьох років;

понад місяць — від 5 до 10 років колонії, а не до п'яти років.

Поправками також передбачено посилення покарання за відмову від виконання наказу начальника, "відданого в установленому порядку, у період воєнного стану, у воєнний час або за умов збройного конфлікту або ведення бойових дій". За таке правопорушення депутати пропонують відправляти військовослужбовців до колонії на строк від 2 до 3 років.

"Запроваджується також група статей про невиконання державного оборонного замовлення та порушення умов державного контракту (статті 201.2, 201.3, 285.5, 285.6 КК). Поправки внесли депутати Держдуми Вяткін, Валєєв, Піскарьов, Картаполов, Слуцький, Нілов, Даванков, Соболєв, Коломойцев, також сенатори Клішас і Ковітіді. Набуває чинності законопроєкт з дня його офіційного опублікування", — підсумував Павло Чиков, коментуючи нововведення в російському законодавстві.

Станом на 13:40 20 вересня, Державна дума РФ схвалила дві поправки :

про покарання до 10 років позбавлення волі за дезертирство;

про запровадження до Кримінального кодексу понять мобілізація, воєнний стан, воєнний час.

"Періоди мобілізації та воєнного стану визнаються обтяжливими обставинами при скоєнні злочинів. За добровільну здачу в полон тепер позбавлятимуть волі на 10 років. За мародерство у воєнний час — до 15 років", — повідомляє видання Mash, коментуючи ухвалення поправок Державною думою РФ.

[ + – ] Держдума ввела до Кримінального кодексу поняття "мобілізація", "воєнний час" та "воєнний стан"

Варто зазначити, що раніше у Держдумі заявляли про неможливість і небажання Росії припиняти повномасштабну війну проти України.

Також повідомлялося, що у Держдумі розраховують на входження Києва до складу Російської Федерації.