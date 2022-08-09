Через рік Київ може попроситись до складу Росії, — депутат Держдуми

В українській столиці, за словами "єдинороса" Олега Морозова, мешкає велика кількість громадян, які бажають приєднатися до РФ.

Через рік Київ може попроситись увійти до складу Російської Федерації. Таку заяву зробив депутат Державної Думи від фракції "Единая Россия" Олег Морозов.

За його словами, в українському Києві мешкає велика кількість громадян, які нібито хотіли, щоб Україна увійшла до складу країни-агресора.

До того ж, як стверджує Олег Морозов, керівництво Росії надасть українській столиці можливість стати частиною РФ.

"Через рік, можливо, Київ прийматимемо до складу Росії. Якщо попроситься! Можливість таку надамо! Це буде вибір людей, які проживають сьогодні в Україні. Думаю, охочих буде багато", — продовжив депутат від фракції "Единая Россия".

Окремо Морозов прокоментував терміни офіційної анексії частини Запорізької області, яка під контролем ЗС РФ. За словами депутата, Кремль у цьому питанні використовуватиме досвід окупації Криму, але "синхронізація законодавства" може затягтися на кілька місяців.

"Є досвід входження до складу Росії Республіки Крим і Севастополя. Там процес зайняв кілька днів. Синхронізація законодавства — це тривалий процес, він займе не один місяць", — заявив депутат, коментуючи анексію непідконтрольній Києву частині Запорізької області.

Підсумовуючи, Морозов зазначив, що для проведення фейкового референдуму про входження окупованого регіону до складу РФ буде залучено "волонтерів", серед яких можуть бути громадяни Російської Федерації.

[ + – ] У Держдумі розраховують на входження Києва до складу Росії

Нагадаємо, 8 серпня окупанти анонсували проведення у Запорізькій області фейкового референдуму про входження непідконтрольної частини регіону до складу Російської Федерації.

Президент України Володимир Зеленський погрожував окупантам і колаборантам відповідальністю у разі, якщо на непідконтрольних територіях будуть проведені фейкові референдуми. За словами глави держави, подібні "волевиявлення" не мають юридичної сили та їх результати ніхто не визнає.