Через год Киев может попроситься в состав России, — депутат Госдумы

В украинской столице, по словам "единоросса" Олега Морозова, проживает большое количество граждан, желающих присоединиться к РФ.

Через год Киев может попроситься войти в состав Российской Федерации. Такое заявление сделал депутат Государственной думы от фракции "Единая Россия" Олег Морозов.

По его словам, в украинском Киеве проживает большое количество граждан, которые якобы хотели, чтобы Украина вошла в состав страны-агрессора.

Более того, как утверждает Олег Морозов, руководство России предоставит украинской столице возможность стать частью РФ.

"Через год, возможно, Киев будем принимать в состав России. Если попросится! Возможность такую предоставим! Это будет выбор людей, проживающих сегодня в Украине. Думаю, желающих будет много", — продолжил депутат от фракции "Единая Россия".

Отдельно Морозов прокомментировал сроки официальной аннексии части Запорожской области, которая находится под контролем ВС РФ. По словам депутата, Кремль в этом вопросе будет использовать опыт оккупации Крыма, но "синхронизация законодательства" может затянуться на несколько месяцев.

"Есть опыт вхождения в состав России Республики Крым и Севастополя. Там процесс занял несколько дней. Синхронизация законодательства — это длительный процесс, он займет не один месяц", — заявил депутат, комментируя аннексию неподконтрольной Киеву части Запорожской области.

Подытоживая, Морозов отметил, что для проведения фейкового референдума о вхождении оккупированного региона в состав РФ будут привлечены "волонтеры", среди которых могут быть граждане Российской Федерации.

[ + – ] В Госдуме рассчитывают на вхождение Киева в состав России

Напомним, 8 августа оккупанты анонсировали проведение в Запорожской области фейкового референдума о вхождении неподконтрольной части региона в состав Российской Федерации.

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил оккупантам и коллаборантам ответственностью в случае, если на неподконтрольных территориях будут проведены фейковые референдумы. По словам главы государства, подобные "волеизъявления" не имеют юридической силы и их результаты никто не признает.