Оккупанты в Запорожской области объявили о проведении "референдума" о присоединении к РФ

Тем временем в Кремле отрицают причастность к проведению незаконного голосования. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что такие "референдумы" хочет провести не Россия, а сами жители оккупированных регионов.

"Глава" оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что подписал "распоряжение" о проведении незаконного "референдума" о присоединении к России на территории оккупированных районов региона. Об этом сообщает российское медиа "РИА НОВОСТИ".

Такую новость коллаборант озвучил на форуме "Мы вместе с Россией". Российские пропагандисты заявили, что все собравшиеся подняли руки в знак согласия с объявлением о проведении "референдума".

Россия открещивается от "референдумов"

Тем временем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что переговоры Украины и России не состоятся, если на оккупированных ВС РФ территориях пройдут незаконные "референдумы". По его словам, это якобы планы жителей региона, а не Кремля, поэтому Украина должна спрашивать у самих жителей оккупированного юга Украины.

"Это же не мы проводим референдум. Тут по всей видимости надо понять, к кому Зеленский с этим заявлением обращается — к гражданам Украины упомянутых районов или к гражданам России. Если к гражданам и руководству России, то мы неверный адрес. Нужно обращаться к своим гражданам, спрашивать, почему среди них очень много тех, кто не хочет жить в его стране", — сказал Песков.

Напомним, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал псевдореферендумы на юго-востоке. По его словам, голосование о присоединении Запорожской и Херсонской областей к РФ не имеет никакой юридической силы, а все причастные к организации понесут наказание. Он добавил, что если незаконные референдумы состоятся, то оккупанты закроют для себя любую возможность переговоров с Украиной.

5 августа СМИ сообщали, что РФ провела опрос о "референдуме" в оккупированных областях Украины. По информации журналистов, на занятых Россией территориях Херсонской и Запорожской областей лишь 30% украинских граждан высказались за присоединение к стране-агрессору. Для Кремля таких цифр недостаточно.