"Поддержки мало": РФ провела опрос о псевдореферендуме в оккупированных областях Украины, – СМИ

По информации журналистов, на занятых Россией территориях Херсонской и Запорожской областей лишь 30% украинских граждан высказались за присоединение к стране-агрессору. Для Кремля таких цифр недостаточно.

В середине июля на занятых Россией территориях Запорожской и Херсонской областей провели закрытый социологический опрос о том, хотят ли местные жители присоединения к России. За присоединение выступили около 30%. Об этом пишет издание "Медуза" со ссылкой на источники в администрации президента РФ.

"Такой поддержки для реального референдума, конечно, мало", — подчеркнул один из собеседников журналистов.

Еще около 30% опрошенных сказали, что хотят остаться в составе Украины. Остальные "затруднились с ответом".

Тем не менее, в Кремле не сомневаются, что смогут получить нужный им результат. Так, оккупанты хотят открыть лишь ограниченное число участков во время "голосования", на которые будут агитировать прийти пророссийски настроенных жителей. Именно такая картинка будет использоваться для пропагандистских видеосюжетов в новостях росСМИ.

В то же время, те, кто выступает за сохранение областей в составе Украины, не пойдут на референдум, организованный Кремлей, как это уже происходило в Крыму и на Донбассе.

С датой "референдумов" не определились

Несмотря на то, что предполагаемые даты проведения псевдореферендумов уже неоднократно озвучивались, в реальности в Кремле так и не смогли окончательно определиться в этом вопросе. Ориентировочной датой проведения так называемого "волеизъявления" за присоединение к РФ остается 11 сентября – всероссийский день голосования. Однако, как сообщают источники "Медузы", "референдум" еще могут перенести.

Как отмечается, в администрации российского президента хотят провести "голосование" лишь после того, как Россия сможет захватить всю территорию Донецкой области. В Москве надеялись, что это произойдет до 11 сентября, однако сейчас оккупанты уже не так уверены в своих силах.

Напомним, оккупанты начали подготовку к псевдореферендуму в Мелитополе. Захватчики обходят квартиры и записывают личные данные проживающих горожан.

Ранее замглавы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что псевдореферендумы на захваченных российскими войсками украинских территориях не состоятся, потому что Украина успеет восстановить над ними контроль. Неоднократный перенос даты "референдумов" говорит о том, что россияне не уверены в том, что сохранят контроль над оккупированными землями.