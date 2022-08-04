Украина вернет захваченные территории еще до "референдумов", — ОП (видео)

По словам замглавы Офиса президента Игоря Жовквы, в РФ неоднократно переносили даты так называемых референдумов. Чиновник считает это признаком того, что россияне не уверены в том, что сохранят контроль над оккупированными землями.

Замглавы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что псевдореферендумы на захваченных российскими войсками украинских территориях не состоятся, потому что Украина успеет восстановить над ними контроль. Об этом сообщает LB.

По словам Жовквы, предполагаемые даты референдумов беспрерывно переносятся. Если прежде сообщалось о 11 сентября, потому что этот день совпадает с единым днем голосования в РФ, то впоследствии появилась информация о более поздних сроках так называемых волеизъявлений.

"В любом случае, не хотелось бы даже это анализировать, потому что мы уверены, что такой "референдум" не состоится, и эти территории не будут под контролем РФ", — заявил Жовква, добавив, что то обстоятельство, что Кремль часто переносит даты, указывает на то, что они и сами не уверены, что удержат контроль оккупированными землями. Такие заявления, считает Жовква, направлены исключительно на внутрироссийскую аудиторию.

[ + – ] О так называемых референдумах в Херсонской и Запорожской областях с 05:20.

Напомним, что наша авиация нанесла удар по опорным пунктам ВС РФ на Херсонском направлении. После ракетно-артиллерийских ударов уничтожены несколько единиц техники, в том числе артиллерийской и автомобильной, также ликвидирована живая сила противника.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ освободили 53 населенных пункта в Херсонской области. Однако до полного освобождения понадобится также разминировать территорию. Эти районы часто подвергаются обстрелам, поэтому гражданам пока не советуют возвращаться.