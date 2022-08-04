Херсонский фронт: авиация ВСУ ударила по опорным пунктам врага на южном направлении

В результате ракетно-артиллерийских ударов были уничтожены несколько единиц артиллерии, бронетехники и автомобилей, а также живая сила противника.

Авиация ВСУ нанесла два удара по опорным пунктам противника на южном направлении в районах населенных пунктов Благодатное и Правдино Херсонской области. При поддержке артиллерии в результате ракетного удара были уничтожены 31 солдат личного состава, один танк Т-72, гаубицы "Гвоздика" и "Мста-Б", два миномета, три единицы бронированной и автомобильной техники и один беспилотник-разведчик. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Также подтвердилась информация о том, что в Чернобаевке уничтожен пункт управления 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота ВМС РФ. Потери противника уточняются.

Действия подразделений ВС РФ

Вооруженные силы РФ продолжают наращивать войска на Криворожском направлении за счет переброски подразделений 35-й армии с восточных рубежей. С применением бронированной техники противник пытался штурмовать позиции ВСУ по двум направлениям: Белогорка – Андреевка и Сухой Ставок – Белая Криница. Однако успеха не имел и ретировался.

Кроме того активизировались воздушные удары противника в Бериславском районе. Пара штурмовиков Су-25 и вертолетные пары атаковали позиции ВСУ. Потерь нет.

Южная окраина населенного пункта Костромки была обстреляна РСЗО "Град". Повреждены три частных дома и линии электропередач. В результате вражеского обстрела один человек погиб и один получил ранения.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ в течение суток 3 августа отразили все штурмовые действия российских войск, нанесли оккупантам потери и отбросили назад.

Российские войска начали использовать отдельную паромную переправу через Днепр возле Антоновского моста, который был поврежден в результате удара ВСУ.. Отмечается, что это вторая переправа, которую соорудили российские военные.